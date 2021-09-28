В Москве построят школу на 825 учеников по концессии – заммэра Ефимов

Москва подписала с инвестором первое концессионное соглашение о строительстве на территории инновационного центра «Сколково» школы на 825 мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект предполагает создание инновационной общеобразовательной школы, которая сможет принимать одновременно 825 учеников и позволит создать не менее 150 рабочих мест. Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объем частных инвестиций составит не менее 2 млрд рублей», - рассказал заместитель мэра.

По условиям соглашения инвестор спроектирует и построит школу, оснастит ее оборудованием, а также будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание объекта в течение всего срока действия договора.

«Этот проект интересен во всех отношениях. С точки зрения образования создается не просто общеобразовательная школа – закладывается необходимая база, которая не только станет фундаментом для высшего образования, но и поможет раскрыть потенциал учеников. Надеемся, новая школа гармонично впишется в образовательный контур «Сколково», который позволяет реализовать нестандартные образовательные практики и новые подходы к поиску талантов. С точки зрения строительства – модель государственно-частного партнерства позволит максимально эффективно использовать ресурсы и реализовывать выдающиеся архитектурные проекты с минимальными рисками», - отметил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В июле 2021 года на сайте torgi.gov.ru был опубликован концессионный проект о создании в Москве инновационной школы на 825 мест. В течение 45 дней потенциальные инвесторы могли изучить материалы и побороться за право его реализации на торгах. По истечении срока альтернативных заявок получено не было, и правительство Москвы приняло решение о заключении концессионного соглашения с инициатором проекта – АНО «Центр развития результативного образования».

«Для строительства инвестору будет предоставлен в аренду земельный участок на территории Инновационного центра «Сколково». Общая площадь школьных помещений составит порядка 13 тыс. квадратных метров. Школа станет важной частью инфраструктуры Западного административного округа столицы», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В настоящее время инвестор начинает разработку архитектурного проекта учебного комплекса, который станет полноценным участником инфраструктуры инновационного центра «Сколково».

«Более 10 лет мы успешно реализуем программы в сфере среднего профессионального образования (СПО) и ранней профориентации детей и подростков, основанные на практико-ориентированном подходе в обучении. К созданию нового образовательного проекта мы пришли, имея опыт и четкое понимание, что готовить успешных востребованных специалистов необходимо начинать с раннего возраста. Не случайно площадкой для создания школы стал инновационный центр «Сколково», что позволит школьникам участвовать в реальных проектах и проходить практику в крупнейших корпорациях и научно-исследовательских центрах, расположенных на его территории. Я признателен Правительству Москвы за поддержку предложенной инициативы, фонду «Сколково» за активное участие в проекте, и убежден, что государственно-частное партнерство, направленное на развитие образовательной сферы, способно обеспечить России экономический и технологический прорыв», - прокомментировал учредитель АНО «Центр развития результативного образования», предприниматель Андрей Комаров.

Инновационная школа станет первым концессионным проектом Москвы в сфере образования. До этого столица заключала концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте, сфере социального обслуживания населения и ЖКХ.