В Роспотребнадзоре назвали наиболее распространённые сейчас симптомы коронавируса

Хадижат Омарова – руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора – назвала самые распространённые на сегодняшний день симптомы коронавируса.

Как рассказала специалист, согласно результатам метаболического анализа 35 исследований у пациентов с COVID-19 общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются потеря аппетита, диарея, тошнота и рвота.

При этом врач уточнила, что у каждого десятого заболевшего других проявлений коронавируса может вообще не быть. Кроме того, Омарова отметила, что в настоящее время желудочно-кишечных проявлений при ковиде стало встречаться значительно чаще, чем это было, например, в первую волну коронавируса. Она это связывает, прежде всего, с мутациями COVID-19.

«Дело в том, что поражению органов пищеварения при коронавирусе способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции», – пояснила специалист Роспотребнадзора.

По ее словам, в настоящее время рассматривается гипотеза, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» для ковида.

Ранее «Эксперт» сообщал, что известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о новых свойствах коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 научился маскироваться под обычные респираторные заболевания, что очень опасно.

Как пояснил инфекционист, из-за того, что люди не догадываются о том, что у них коронавирус, они неправильно лечатся и поздно обращаются за медицинской помощью. А это, в свою очередь, может привести к тяжёлому течению ковида и привести к летальному исходу.

«Раньше все мы понимали, когда поднялась температура, пропало обоняние, появился кашель – то это возможно коронавирус, поэтому сразу начинали лечение. Сейчас же вирус «поумнел» и научился обходить иммунные барьеры», – подчеркнул Тимаков.

Например, среди новых заражения COVID-19 может быть обычный насморк или расстройство желудка, которое некоторые принимают за отравление.