В России могут запретить зарубежные социальные сети

В России могут запретить зарубежные соцсети, а также IT-компании.

Об этом в интервью RT заявил зампред Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Как подчеркнул он, такое решение возможно будет принято из-за вмешательства Запада в политическую жизнь нашей страны.

При этом Медведев отметил, что влиять на крупные цифровые компании можно не только при помощи ограничений, блокировок и штрафов, но и полным запретом их деятельности на территории России.

«Мы должны иметь весь арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов, – сказал Медведев. – Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила — ну и прекрасно».

Кроме того, говоря о соцсетях, заместитель председателя Совета безопасности РФ напомнил о необходимости соблюдать правила страны пребывания.

«В этом нет ничего особенного. Мы про штрафы говорили. Можно же, конечно, и рекламу там прикрутить, ещё что-то сделать. Но ты извлекаешь деньги от деятельности в иностранном государстве и в то же время плюёшь на законы этого государства, так нельзя», – резюмировал глава «Единой России», подчеркнув, что аналогичное законодательство вскоре появится практически во всех странах мира. В частности, такие нормы собираются принимать в США и государствах ЕС.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в ходе интервью RT Медведев заявил, что для экс-главы государства было бы неправильно претендовать на место спикера парламента.

«Это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме», – пояснил он.