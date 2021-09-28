В ЦБ предложили судить хакеров по статье о вымогательстве

Статью 163 УК РФ («Вымогательство») нужно применять к тем, кто устраивает кибератаки на банки, либо так или иначе способствует им, кроме того, наказание можно дополнить запретом на занятие определенными видами финансовой деятельности. Об этом заявил в интервью бизнес-порталу «Континент Сибирь» первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«В Уголовном кодексе РФ есть статья 163, которую можно инкриминировать тем, кто либо устраивает атаки на банки, либо так или иначе способствует им. Позиция Банка России проста: статья должна быть доведена как минимум до средней тяжести. Как минимум. И еще очень желательно добавить запрет на занятие определенными видами деятельности — в первую очередь, на финансовых рынках», — заявил Сычев.

Он признал, что далеко не все банки афишируют произошедшие кибератаки. Кроме того, утечки часто происходят из-за халатности. Сычев отметил важность доведения до суда каждого выявленного случая при условии ужесточения наказания. Потому что сейчас, по его словам, даже от судебного разбирательства толку мало, так как статья считается легкой, и приговоры по ней выносятся чаще всего условные.

«Это даже отдаленно не сопоставляется с последствиями утечки огромной базы данных — все равно что за ядерный взрыв в центре города наказывать штрафом», — подчеркнул Сычев.

Он также сообщил, что российская банковская отрасль привлекает к себе достаточно большое количество злоумышленников. Именно поэтому наши банки «подготовлены к отражению киберугроз на порядок лучше западных коллег». По словам Сычева, в данный момент до 90% всех средств инфобезопасности в банках — российского производства.

Как писал Expert.ru, сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов по кибербезопасности задержали организаторов преступной группы, которая с помощью перевыпущенных SIM-карт похитила у клиентов российских банков десятки миллионов рублей. Причем в числе пострадавших оказались как VIP-персоны (звезды Instagram, блогеры Telegram), так и «випы» другого толка, находящиеся в местах не столь отдаленных. Пик активности мошенников пришелся на 2017-2018 годы. В то время многие злоумышленники взламывали аккаунты Instagram, мессенджеров, почты известных блогеров,предпринимателей, звезд шоу-бизнеса и спорта. А затем требовали выкуп для возврата доступа.

