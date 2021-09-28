Вопросы устойчивого развития бизнеса в России обсудили на V Байкальском риск-форуме

24 сентября в Иркутске завершился Байкальский риск-форум (БРИФ), организатором которого пятый год выступает «Иркутская нефтяная компания». Основной темой форума стало устойчивое развитие и эффективная ESG-трансформации российского бизнеса.

«Последние 12-18 месяцев "зеленая" повестка вышла на новый уровень. Вопросы, связанные с со стратегией ESG, стали приоритетом для многих компаний по всему миру» – отметил председатель правления и управляющий партнер КПМГ в СНГ Олег Гощанский. С ним согласились и другие спикеры.

«Сегодня "зеленая" трансформация бизнеса – уже реальность. И компаниям нужно адаптировать свои производственные ресурсы для сохранения конкурентоспособности. Конкуренция на мировом рынке также будет обостряться. При наличии достаточно большого количества ресурсов компании будут стараться монетизировать свои запасы. Поэтому важно понимать, как простимулировать трансформацию нефтегазовой отрасли. Это касается и административных мер», – подчеркнул заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, «зеленая» трансформация бизнеса – это новые возможности, а не новые проблемы. ESG-стратегия – это общемировой тренд. И сегодня особенно важно инвестировать в технологии.

Заместитель председателя правления компании «Новатэк» Эдуард Гудков также подчеркнул, что ESG-повестка давно уже находится в центре внимания мировой общественности и сегодня выходит на первый план. И российская экономика, в целом, имеет все возможности не только не отставать в развитии «зеленых» технологий, но и быть лидером в этой деятельности.

Член совета директоров Иркутской нефтяной компании Сергей Донской в свою очередь подчеркнул, что при переходе на «зеленую» энергетику нужно задумываться не только о климате и экологии, но и об общественных вопросах. Все эти направления должны развиваться сбалансированно. По мнению эксперта, стимулировать развитие "зеленых" технологий необходимо всеми способами, включая административные меры. Также необходимо налаживать взаимодействие с мировым сообществом с точки зрения верификации проектов.

«Нужно думать категориями десятилетий, а не сиюминутными интересами», – резюмировал Олег Гощанский.

По словам генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых, Иркутская нефтяная компания начала заниматься устойчивым развитием в 2008 году, когда такого термина еще не существовало. Тогда же ИНК начала закачивать попутный газ в пласт. В 2013 году на предприятии была создана интегрированная система менеджмента, пройден сертификационный аудит. С тех пор каждый год ИНК подтверждает соответствие требованиям сертификации.

«В этом году мы объявили курс на устойчивое развитие и приступили к разработке ESG-стратегии, в которой главной составляющей станет климатообразование, – сообщила Марина Седых. – В целом, я не вижу барьеров для дальнейшего развития в этом глобальном направлении, но сложности, конечно, есть. Это и отсутствие методик по устойчивому развитию и ESG, как в стране, так и в мире, и специфика отрасли, и пробелы в законодательстве, которые, в том числе, не позволяют добывающим компаниям закачивать весь углекислый газ в пласт. Именно такие актуальные для бизнеса риски мы и обсуждаем на БРИФ. Это единственная площадка в России для дискуссий, связанных с оценкой рисков и управления ими. Мы делимся кейсами, решаем конкретные задачи, чтобы впоследствии брать от форумов самое лучшее и внедрять это в работу компании».