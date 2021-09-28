Врач рассказала о вреде зеленого чая

Зеленый чай может нанести потенциальный серьезный вред здоровью из-за чего напиток нужно употреблять с осторожностью, рассказала диетолог Светлана Фус в эфире телеканала «Мир 24».

По словам эксперта, употребление зеленого чая из-за большого количества кофеина, содержащегося в напитке, следует ограничить беременным женщинам. Кофеин препятствует усвоению фолиевой кислоты, а значит несет в себе потенциальный вред для здоровья данной категории людей, рассказала медик. Она также не рекомендует пить зеленый чай больным с диагностированной глаукомой и гипертонией.

Помимо этого Фус советует отказаться от напитка людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки из-за вещества танин, который содержится в зеленом чае и может раздражать слизистую оболочку и препятствует усвоению кальция и магния. Если у людей с указанными проблемами со здоровьем есть непреодолимое желание употреблять данный напиток, то лучше делать это примерно через час после приема пищи.

Для здорового организма чай играет очищающую и бактерицидную роль благодаря большому числу антиоксидантов, а также витаминов группы В, содержащихся в составе напитка.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что какао является лучшим напитком для поднятия настроения в осенний период. Она советует для достижения большего эффекта готовить напиток из натуральных какао-бобов. Как пояснила Королева, витамины группы B и минералы в составе какао позволяют регулировать работу нервной системы, а также держать стресс под контролем. Кроме того, напиток добавит бодрости, поясняет медик.