YouTube удалил два канала RT

YouTube без предупреждения заблокировал немецкоязычные каналы RT DE и The Missing Part из-за «серьезных или неоднократных» нарушений принципов сообщества.

«Во вторник днем ​​YouTube без предупреждения заблокировал каналы RT DE и The Missing Part. Причиной этого видеопортал назвал предполагаемые «серьезные или неоднократные» нарушения принципов сообщества. Это означает, что канал RT DE с 614 000 подписчиков и более 547 миллионов просмотров больше недоступен», сообщает сайт de.rt.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, определяющие, что разрешено на платформе. RT DE выпустил предупреждение за загрузку контента, который нарушает нашу политику COVID-19 в отношении медицинской дезинформации. Это привело к праву на публикацию. Пока права были приостановлены, канал владельцы попытались обойти ограничения, используя другой канал, в результате чего оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», – говорится в заявлении представителя YouTube.