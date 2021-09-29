«Доктор Веб» рассказал россиянам, когда VPN безопасен

VPN-сервис является безопасным только в случае, если он корпоративный, рассказал в интервью агентству РИА «Новости» гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения «Доктор Веб» Борис Шаров.

«Когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, безопасно», - пояснил Шаров.

При этом нужно осознавать, что «другой конец абсолютно небезопасный» в случае, когда речь идет о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, продолжил специалист.

Он отметил, что пользователь не может точно знать, кому принадлежит сервис и куда попадают его данные. Шаров напомнил, что, выходя на неизвестные ресурсы, пользователь игнорирует запрет государства использовать те или иные ресурсы.

«В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать», - подытожил Шаров.

Ранее генеральный директор компании «БСС-Безопасность» Виктор Гулевич рассказал в интервью «АиФ», что для минимизации возможного ущерба от мошенников, специализирующихся на кражах мобильных номеров, нужно иметь два номера телефона, один из которых можно использовать исключительно для незначимых для человека целей — таких, как регистрация на сайтах и в социальных сетях.

