Эксперт рассказала, что угрожает рублю осенью

В целом ситуация для российской валюты складывается благоприятно, однако существует ряд факторов, которые могут ее ослабить, рассказала агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. Одним из них являются новые американские санкции по операциям с российским госдолгом для американцев. В этой связи наиболее вероятно, что диапазон по курсу рубля в течение четвертого квартала текущего года составит 71,5-74 рубля за доллар.

«Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля», — указала аналитик.

Она отмечает, что в настоящее время на финансовом рынке присутствуют все основания для укрепления доллара США, что негативно повлияет на валюты развивающихся стран. При этом давление в этой ситуации может испытывать и российский рубль. Зайцева напомнила, что осенью США могут принять решение по сворачиванию программы количественного смягчения. Одобрить этот шаг могут на следующем заседании ФРС 2-3 ноября, а завершиться программа может к середине 2022 года.

Ранее Конгресс поддержали поправку к оборонному бюджету, запрещающую гражданам и корпорациям покупать российский долг на вторичном рынке.

Поддержку рублю в свете данных обстоятельств продолжит оказывать ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России, который намерен продолжать курс на повышение ключевой ставки в условиях высоких инфляционных рисков, считает Зайцева.

Она предположила, что на октябрьском заседании ставка может быть повышена до 7%, а на декабрьском - еще на 0,25 п. п. до 7,25%.

