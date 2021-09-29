ФАС одобрила сделку «Шереметьево» о приобретении доли в «Библио-Глобусе»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство аэропорта Шереметьево о покупке доли в туроператоре «Библио-Глобус», говорится в сообщении ведомства. Компании выдано предписание о соблюдении равных условий для авиаперевозчиков, которые сотрудничают с «Библио -Глобусом», а также другими туроператорами, сообщает ТАСС, ссылаясь на ФАС.

«ФАС России одобрила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус"», — сказано в сообщении.

Ранее аэропорт Шереметьево направил в службу ходатайство о приобретении 75% в уставном капитале туроператора «Библио-Глобус». Информация о согласовании сделки между партнерами появилась 12 августа. В сообщении компаний отмечалось, что стороны рассчитывают на совместную работу в плане наращивания турпотока аэропорта, а также оптимизации использования инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома. Завершение сделки запланировано на конец сентября текущего года.

Российский туроператор «Библио-глобус», основанный в середине 1990-х гг., в марте 2019 года был куплен британской компанией Thomas Cook Group, которая была принудительно ликвидирована в сентябре того же года. В этот же период российский туроператор объявил о расторжении договора купли-продажи.

