Кисида возглавит правительство Японии

Состоялись выборы нового главы правящей партии Японии. Председателем Либерально-демократической партии (LDP) стал бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Поскольку у либеральных демократов в парламенте большинство он же через несколько дней займет и пост премьер-министра Страны восходящего солнца, освобожденный Ёсихидэ Сугой. Его должны утвердить на посту главы правительства на внеочередной сессии парламента 4 октября.

Перевес 64-летнего Кисиды над «вакцинным» министром Таро Коно, который раньше руководил министерством обороны, оказался довольно большим: они набрали во втором туре выборов 257 и 170 голосов соответственно.

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Таро Кано пользуется популярностью не только в правящей партии, но и во всей стране. Тем не менее, он проиграл. Не исключено, что частично его поражение объясняется тем, то его поддерживал непопулярный Ёсихидэ Суга, который дорабатывает последние дни на посту премьер-министра Японии и который теперь возглавит борьбу с пандемией.

Консервативная LDP уже давно находится у власти в Японии. Сейчас у либеральных демократов и их союзников устойчивое большинство в нижней палате – 305 из 465 мест. Однако во время пандемии ее популярность главным образом из-за медленных темпов вакцинации, а также неубедительной борьбы с коронавирусом в целом значительно снизилась. Тем не менее, либеральные демократы считаются главными претендентами на победу на выборах в нижнюю палату парламента, которые состоятся уже 17 октября.

64-летний Фумио Кисида избрал правильную тактику. Он обещал избирателям исправить ошибки нынешнего правительства, которых судя по тому, что популярность кабинета Суги сейчас опустилась ниже 30%, довольно много. Кисида неоднократно говорил во время избирательной кампании, что японцы нуждаются в «политике щедрости». Не удивительно, что он обещал оказать новую поддержку населению и бизнесу, а также создать новое министерство по борьбе с кризисами в сфере здравоохранения.

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Кисиде не чужды и популистские методы. Он, к примеру, обещает перераспределить богатства, чтобы остановить растущее материальное неравенство в японском обществе. Однако он не планирует повышать для этого налоги. В сфере экономики новый глава LDP и через неделю правительства обеими руками за усиление темпов роста экономики.

Наверняка, японцам импонирует и его крайне негативное отношение к ядерному оружию, избавление от которого он называет «дело моей жизни».

Что касается внешней политики, то в начале сентября Фумио Кисида заявил в интервью агентству Bloomberg, что Япония должна сотрудничать с Тайванем и странами, которые разделяют ее ценности свободы, демократии и правления закона.

Ёсихидэ Суга оставляет своему преемнику целый ворох проблем, начиная от необходимости ускорения восстановления экономики после пандемии и заканчивая отражением угроз со сторон КНДР и КНР.