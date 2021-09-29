Курс доллара: Райффайзенбанк сделал прогноз по рублю до конца года

На вчерашних торгах рубль подешевел к основным резервным мировым валютам, следуя за развернувшейся вниз нефтью.

Открывшись утром по 72,62 за доллар и по 84,85 – за евро., к завершению основной сессии на Московской бирже «россиянин» заметно просел в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,95 руб., что на 41,5 коп. дороже чем сутками ранее. Евро в это же время стоил 85,2 руб., прибавив за 24 часа - 40 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, рубль на торгах во вторник ушёл в минус к доллару и евро из-за негативной динамики рынка «чёрного золота». Кроме того, глобальные игроки вчера фиксировали прибыль после роста в предыдущие сессии.

Также отрицательно влияние на курс национальной валюты оказывает укрепление «американца» на глобальном рынке. При этом поддерживает доллар рост доходностей US Treasuries, который вызван «ястребиными» заявлениями главы центробанка США Джерома Пауэлла.

Напомним, на прошлой неделе, он предупредил, что ФРС может приступить к сокращению объёма выкупа активов на ноябрьском заседании американского регулятора, завершив эту программу к середине 2022 года.

Как отметил Николай Переславский из CMS Institute, накануне курсовая динамика перекликалась с ситуацией на рынке Форекс, где доллар продолжал дорожать, отравив евро и другие валюты к новым минимумам.

Оценивая вчерашние позиции рубля, эксперт подчеркнул, что вчерашний разворот мировых цен на нефть вниз мешал ему сопротивляться напору долларовых быков.

«Несмотря на неудачную сессию, мы надеемся, что в конце этой недели рубль всё-таки получит поддержку со стороны «чёрного золота», так как в условиях рекордно высоких цен на газ вероятность удорожания фьючерсов марки Brent достаточна высока», – заявил Переславский.

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» напомнил, что вчерашние выплаты налога на прибыль почти всю первую половину дня позволяли рублю отбиваться от попыток доллара и евро уйти в отрыв. К вечеру же ситуация немного поменялась из-за дешевеющей нефти и выхода инвесторов из риска.

«В дальнейшем курсовая динамика будет зависеть от расстановки сил в контексте глобальных позиций доллара и спроса на рисковые активы, к которым относится и рубль», – считает эксперт.

При этом, он уверен, что сам по себе глобальный рост «американца» рублю не вызывает серьёзных опасений. Но общая изменчивость настроений в отношении валют сегмента ЕМ может по касательной ударить, в том числе и по рублю.

«В этой связи мы не исключаем, что в ближайшие сессии пара доллар-рубль удержится в текущем коридоре 72,50-73,00», – прогнозирует Полевой.

Мнения экспертов по курсу валют. Райффайзенбанк сделал прогноз по рублю до конца года

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что вчера утром рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, в очередной раз обновив годовой максимум к евро и недельный к доллару. Но ближе к открытию основной российской сессии мировые рынки и нефтяные котировки стали сдавать свои позиции, что вызвало падение рубля.

В результате, как подчеркнул эксперт, наша валюта довольно быстро растеряла почти все свои прежние достижения. При этом, по мнению Бабина, беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Бабин полагает, что это может усилить инфляцию, подтолкнув американского регулятора к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов.

«На этом фоне продолжается рост доходностей государственных облигаций США – показатель 10-летних бумаг превысил 1,5%, что случилось впервые с конца июня. Увеличение ставок на американском долговом рынке спровоцировало очередную волну роста доллара к остальным валютам. Это ударило по сегменту ЕМ, многие представители которого несли вчера ощутимые потери. Не стал исключением и рубль», – рассказал эксперт.

Между тем аналитики Райффайзенбанка сделали прогноз по курсу рубля до конца года. По их мнению, в декабре «россиянин» в паре с «американцем» будет торговаться по 72,50.

Как отметили в этой кредитной организации, ралли на рынке «чёрного золота», когда стоимость контрактов на нефть сорта Brent впервые с октября 2018 года достигла 80 долл. за баррель, позволило национальной валюте укрепиться до 72,50. При этом на своём пике рубль всё равно торговался слабее фундаментального уровня из-за внешних факторов.

«Об этом к слову говорит обновившая рекорд этого года рублёвая цена «чёрного золота». В длинную же механизм интервенций продолжит сглаживать эффект от волатильности нефтяных котировок на курсовую динамику. В этой связи мы сохраняем свой прежний прогноз на конец 2021 года – пара доллар-рубль завершит его на отметке 72,50», – заявили в «Райффайзенбанке».