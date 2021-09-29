Макрон расколол Европу

Похоже, Франция вместе с президентом Макроном достала своей активностью уже всех, включая европейских союзников. Стремление французского лидера сделать Европу независимой от Вашингтона в сфере обороны и высоких технологий вызывает нескрываемое раздражение не только за океаном, но и во многих европейских странах.

Усилия Эмманюэля Макрона по укреплению независимости Старого Света как бы обрели второе дыхание после унижения, связанного с AUKUS, трехсторонним соглашением между США, Великобританией и Австралией, первым результатом которого стала потеря французами контракта на строительство субмарин на десятки миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Франция в последние дни блокировала усилия НАТО по модернизации сил и подлила масла в огонь разногласий на высшем уровне в Еврокомиссии.

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Больше всего активным стремлением к независимости Европы недовольны на востоке континента. Большинство восточноевропейских стран видят в США единственную защиту и слабо верят во Францию. Восточные европейцы считают, что Париж действует не в интересах всей Европы, а в своих интересах.

Недовольны Парижем и на западе континента, где боятся, что в своем стремлении к независимости президент Макрон может зайти слишком далеко.

«Европейцам следует перестать быть слишком наивными,- заявил Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после подписания нового соглашения с Грецией по безопасности.- Нам необходимо реагировать и показывать, что у нас имеются силы и способность самим защищать себя».

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При этом французские официальные лица утверждают, что Франция вовсе не стремится специально действовать наперекор США и что стремление к независимости ЕС поддерживает население континента.

В среду, 29 сентября, в Питтсбурге пройдет заседание Совета ЕС и США по торговле и технологиям, на котором будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и новый торговый представитель США Кэтрин Тай.

Париж активно готовится к важному заседанию. Французы убедили Брюссель сократить совместное заявление по итогам встречи и убрать из него слова о сотрудничестве в сфере создания надежного производства полупроводников в средне- и долгосрочной перспективе и о «взаимной зависимости». Французов также не устроило то, что в документе использованы американские, а не европейские идиомы. Кроме этого, в Париже недовольны отменой совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Это, конечно, мелкие разногласия, но на глубине уже продолжительное время растут и крепнут и более серьезные противоречия. Например, Франция ставит под сомнение необходимость слишком большой зависимости ЕС от цепочек поставок США. Французы считают, что не следует слишком сильно полагаться на Вашингтон и в вопросах обороны. При этом Париж настойчиво предлагает создавать собственную, общеевропейскую систему безопасности.

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, например, считает, что следует вообще не привлекать к работе над производством полупроводников или привлекать в ограниченном формате неевропейские компании. Он за участие только европейских компаний и в работе над искусственным интеллектом, финансировании оборонных усилий ЕС и по ряду других вопросов, включая хранение важных данных исключительно в Европе.

Естественно, Тьерри Бретон полностью поддерживает позицию Франции о том, что Европа должна активнее защищать собственные компании и сама устанавливать условия и правила для конкуренции. Когда разговор заходит о безопасности цепочек поставок, к примеру, то Бретон, по словам информированных источников, даже не видит особой разницы между США и КНР.

После скандала с контрактом на строительство субмарин Тьерри Бретон призвал взять паузу и перенастроить американо-европейские отношения, вызвав раздражение многих европейских чиновников и дипломатов, стремящихся укреплять отношения с Вашингтоном.

Наверное, поэтому в Питтсбурге ЕС будет представлять еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, латыш и сторонник свободного рынка, а также вице-президент ЕК Маргрет Вестагер. Оба еврокомиссара поддерживают трансатлантическое сотрудничество.

Нет единства и в высших эшелонах европейской власти. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство сторонников тесных отношений с США, дав интервью, в котором потребовала у Вашингтона объяснений по истории с контрактом на субмарины. «Американисты» недовольны также ее заявлением о планах по проведению в марте следующего года саммита ЕС по вопросам обороны, против которого выступает президент Евросовета Шарль Мишель.

27 европейских лидеров должны достичь согласия по вопросам общеевропейской обороны за месяц до президентских выборов во Франции. Любая ошибка может сильно ослабить шансы Эмманюэля Макрона на переизбрание на второй срок в борьбе с главным конкурентом Марин Ле Пен.

Лондон боится, что раздраженные потерей многомиллиардного контракта французы выполнят давнюю угрозу и потребуют изменений в структуре альянса. Кстати, в командные структуры НАТО Франция вернулась после 43-летнего отсутствия лишь в 2009 году.

Естественно, в Париже не забыли слова Макрона о «смерти мозга» альянса. Французские дипломаты все чаще задают неудобные вопросы о целях и задачах организации.

Париж на днях заблокировал усилия НАТО по модернизации военного альянса, чтобы он быстрее и эффективнее отвечал на новые вызовы и угрозы.

Кстати, в подписанном 28 сентября соглашении по вопросам безопасности между Францией и Грецией имеются пункты, которые дублируют то, чем занимается НАТО. Рассказывая о соглашении журналистам, Эмманюэль Макрон сказал, что Европа должна стремиться к усилению своей роли в Североатлантическом альянсе.

«Это не альтернатива альянсу Соединенных Штатов,- сказал он на пресс-конференции.- Это не замена, а взятие ответственности за роль Европы в НАТО...»