Нефть споткнулась об отметку 80 долларов

WTI и Brent демонстрировали рост пять недель подряд, а с начала года каждый из сортов подорожал более чем на 50%. Вчера, во вторник 28 сентября, цена «черного золота» преодолела психологически важный уровень 80 долларов за баррель сорта Brent, но не удержалась и начала дешеветь. Оснований для резкого падения, впрочем, нет — рост цен поддерживается восстановлением спроса на сырье во всем мире при том, что предложение остается ограниченным.

Фьючерсы на WTI во вторник достигли более чем двухмесячного максимума — 76,67 доллара за баррель, а затем также откатились назад. Контракт завершил день на уровне 75,29 доллара за баррель, подешевев на 0,21%. В свою очередь, Brent подешевел на 0,55%, до отметки 79,09 доллара за баррель. Утром 29 сентября, в среду, снижение продолжилось. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 8:44 мск упала на 1,62%, до 77,81 доллара за баррель, а цена фьючерсов на WTI на ноябрь к этому времени снизилась на 1,65%, до 74,05 доллара.

Зарубежные аналитики уверены, тем не менее, что рост нефтяных цен продолжится. Так, Goldman Sachs прогнозирует, что стоимость нефти достигнет 90 долларов к концу года, поскольку спрос продолжает восстанавливаться.

«Постоянный дефицит предложения ведет к еще более жесткому рынку нефти, при этом запасы ОЭСР, вероятно, завершат год на самом низком уровне за последние десятилетия», — передает CNBC мнение аналитиков Barclays. Компания повысила свои целевые показатели по WTI и Brent на 2022 год до 74 и 77 долларов за баррель соответственно.

Американцы пугают нефть

Цены на нефть Brent во второй половине дня вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара, поясняет управляющая Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Крылова. Статистика от Американского института нефти API в США, по ее словам, также добавила нефтяным ценам негатива. Данные от API неожиданно показали рост запасов сырой нефти на 4,1 млн баррелей, бензинов — на 3,6 млн и дистиллятов — на 2,5 млн.

Кроме того, глава ФРС на банковском комитете вчера в очередной раз подчеркнул, что регулятор готов в скором времени начать сворачивать программу стимулов. Это способствовало росту доллара до максимумов с ноября 2020 года, а для сырьевых спекулянтов крепкий доллар стал поводом зафиксировать прибыль, отмечает Крылова.

Если сегодняшняя статистика от Минэнерго США выйдет аналогичной, у нефти появится еще одна причина для снижения, полагает эксперт. Дополнительно на сырье давит понижение прогнозов ведущих банков по экономике Китая на этот год — из-за рисков, возникших в секторе недвижимости, и энергетического кризиса.

В целом, полагают в ПСБ, из-за того, что нефть сейчас довольно сильно перекуплена, снижение может инерционно продолжиться, но пока ниже 75 долл./барр. Brent опустится вряд ли.

Минус уголь — плюс нефть и газ

Начало нынешней недели выдалось для котировок нефти столь же впечатляющим, как и прошлая неделя, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Днем во вторник стоимость барреля Brent пробила 80 долларов впервые с октября 2018 года. Но после того, как цены в течение дня не смогли дойти до 81 доллара, началась коррекция, которая остудила котировки.

Причины столь серьезных колебаний внутри двух дней объясняются несколькими факторами, говорит эксперт. Первый — мировой энергетический кризис, который постепенно набирает обороты. На этой неделе в Китае начались массовые отключения электричества, которые стали следствием курса руководства страны на снижение выбросов в атмосферу и резкого сокращения потребления угля как энергоресурса. В результате это привело к росту стоимости других энергоносителей — нефти и газа.

В свою очередь, цены на газ на хабе в Голландии пробили планку 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, что спровоцировало рост котировок нефти, продолжает Коган. Но этот всплеск спроса не снимает опасений насчет его сокращения из-за глобальной инфляции, роста числа заболевших коронавирусом и сильного сокращения издержек производств. Кроме того, рынки опасаются дефолта в США и настойчиво повторяющихся сигналов о сворачивании QE.

Из оставшихся событий этой недели основными будут заседание сената по вопросу поднятия планки госдолга США (отказ республиканцев может не только серьезно ударить по рынкам, но и спровоцировать шатдаун), а также выход данных американского Минэнерго по запасам сырой нефти и потреблению бензина и нефтепродуктов, констатирует Михаил Коган. Предполагаемый диапазон движения нефти до конца недели, считают он, 75-81 доллар за баррель Brent.