Нефть дешевеет в ходе торгов более чем на 1%

Мировые цены на нефть утром 29 сентября снижаются после публикации данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в декабре теряет 1,33%, достигнув отметки $77,31 за баррель, ноябрьские котировки дешевели на 1,38%, до $78 за баррель. Фьючерсы сорта WTI на ноябрь потеряли в цене на 1,34%, до $74,28 за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать доклад Американского института нефти (API), в котором отмечается рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 4,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения данного показателя. Минэнерго США опубликует данные о недельных запасах сырья позднее в среду. Участники рынка прогнозируют снижение запасов на 1,652 миллиона баррелей. В случае, если данные минэнерго США подтвердят показатели API, указав на рост запасов, а не на снижение, то это, по словам экспертов, будет первым повышением показателя за восемь недель. При этом специалисты уверены, что нефть дешевеет временно, и совсем скоро рост возобновится.

Экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли заявил в этой связи агентству Bloomberg, что сегодня на рынке наблюдается пауза, и цены на нефть останутся повышенными, а в случае продолжения «снижения мировых запасов, цена на нефть марки Brent вырастет еще выше — до $85».

