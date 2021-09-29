Объемы промпроизводства в Москве увеличились почти на четверть с начала 2021 года - заммэра Ефимов

Объем промышленного производства в Москве вырос на 24,3% с начала 2021 года. Рост связан и со стабильным развитием крупных отраслей, таких как химическая и пищевая промышленность, а также высокими темпами прироста в отдельных категориях – производстве бумаги, текстильных изделий и электрического оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За восемь месяцев текущего года объемы промышленного производства в Москве увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,3%, в целом по стране этот показатель вырос на 4,5%. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы – отрасль увеличилась на 25,1%. Московские предприятия показывают уверенный рост с начала года во многих отраслях: востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция», – рассказал вице-мэр.

По словам Владимира Ефимова, в легкой промышленности наиболее существенные изменения зафиксированы в производстве текстильных изделий, которое увеличилось к аналогичному периоду 2020 года в 2,1 раза. На 41,5% вырос выпуск одежды. На территории столицы работает несколько крупных фабрик, специализирующиеся на производстве текстильных изделий и одежды гражданского назначения, а также продукции для нужд государственных служб.

Продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий, спровоцированный смещением объемов реализации продукции в сегмент онлайн-торговли за счет масштабного развития сервисов доставки, а также использованием картонной упаковки вместо пластиковой. Выпуск такой продукции увеличился на 95%. Высокие темпы сохраняются и в производстве электрического оборудования, что по-прежнему обусловлено активным обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи. На рост также повлияло расширение центров обработки данных в столичном регионе. Выпуск такой продукции увеличился на 77,7%.

«Хорошая динамика наблюдается и в пищепроме: производство продуктов питания в январе–августе увеличилось на 28,2%. Это обусловлено, в первую очередь, ростом объемов выпуска мясных полуфабрикатов и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Традиционно значительный рост наблюдается в производстве химических веществ и продуктов: за счет увеличения выпуска моющих, чистящих и полирующих средств, средств для бритья, дезодорантов и средств для ухода за кожей сегмент вырос на 41,6%», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, на 37,3% увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Прирост обусловлен, по большей части, ростом выпуска лекарственных препаратов.