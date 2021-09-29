Основатель Group-IB Сачков арестован по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы выдал предписание на арест сроком на два месяца основателя и гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова, которого подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«В отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 30 суток, то есть до 27 ноября 2021 года», - сообщили в суде.

По статье, которая вменяется Сачкову, предусмотрено наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в московском офисе Group-IB прошли обыски. В компании подтвердили, что утром 28 сентября в штаб-квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов и покинули ее только вечером того же дня. Данными о причинах оперативных мероприятий в компании не располагают.

Group-IB – ведущая российская компания в сфере кибербезопасности. В 2018 г. группа вышла на зарубежный рынок, открыв штаб-квартиру в Сингапуре. Большинство продуктов компании по-прежнему разрабатывается в России.

