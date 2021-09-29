Стала известна стоимость полета в космос на «Союзе» для туриста

Туристический билет для полета в космос на корабле «Союз» обойдется приблизительно в $50 миллионов, рассказал журналистам глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции «Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным» на ВДНХ. Он отметил, что на стоимость полетов для непрофессионалов не повлиял тот факт, что «возить» туристов в космос начали корабли Crew Dragon Илона Маска.

«Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус», - цитирует Костенко агентство «Прайм».

К настоящему моменту в космос на корабле «Союз» слетали уже восемь туристов, один из которых дважды. Очередной туристический полет запланирован на декабрь, а 5 октября 2021 года на Международную космическую станцию отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Планируется, что творческие работники займутся на борту «Союза» съемками фильма. Это станет уникальным опытом, уверены специалисты.