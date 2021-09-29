У правительства США к 18 октября закончатся деньги

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила американским законодателям, что у правительства могут закончиться средства к 18 октября, если Конгресс не повысит лимит федерального долга, сообщает «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

«На этом этапе мы ожидаем, что у казначейства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны», – сказала Йеллен во время слушаний в Банковском комитете Сената.

Кроме того, перед сенаторами выступил председатель ФРС Джером Пауэлл, который также призвал Конгресс поднять лимит госдолга, чтобы избежать дефолта.

8 сентября «Эксперт» сообщал, что Йеллен предупредила, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме к лидерам Конгресса она заявила, что не может точную дату, когда у Минфина США закончатся средства, но наиболее вероятно, что они будут «исчерпаны в течение октября».

Йеллен считает, что даже «ожидание до последней минуты» предотвращения кризиса с лимитом госдолга может нанести «серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов». По ее мнению, задержка ставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно и нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам.

В настоящее время потолок госдолга США установлен законодателями на уровне 28,5 трлн долларов. Ранее достижение лимита госдолга приводило к остановке работы федерального правительства, но США ни разу в истории не допускали дефолта по своим займам.