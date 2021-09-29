В «Инвитро» подсчитали число пациентов с антителами к COVID в России

В сентябре текущего года антитела класса G (IgG) к коронавирусу в среднем ежедневно выявляли у 76% сдававших данные тесты в России, рассказали в частной медицинской сети «Инвитро» агентству РИА «Новости». По словам специалистов, это свидетельствует о том, что пациенты переболели или вакцинировались.

«В сентябре 2021 года среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России, составило 76%», — говорится в сообщении.

В общей сложности, начиная с мая 2020 года, в компании было выполнено более 3,4 миллиона тестов, среди которых тесты с положительным результатом на антитела достигли доли в 43,9%. В октябре 2020 года иммунитет к COVID по результатам тестов был выявлен у 20,1%. Косвенно данные изменения свидетельствуют о формировании иммунного ответа у части населения, считают в «Инвитро».

«По официальным данным, в РФ около 50% переболевших/вакцинированных, это подтверждают и данные информационного проекта "Инвитро-Мониторинг"», - прокомментировал статистические данные врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

При этом медик считает показатель недостаточным для предупреждения очередной волны заболеваемости, поскольку уязвимым оказывается каждый второй житель страны. Пандемия угаснет после того, как иммунитет к SARS-CoV-2 наработают 85-90% населения, продолжил Поздняков. Вероятность мутаций вируса остается, но в результате этого процесса он станет менее опасным, потеряв многие из своих опасных свойств, подытожил врач.

