В Москве появятся новые технопарки и производства за пределами ТТК – заммэра Ефимов

Промышленный технопарк, производственный комплекс и многофункциональный общественно-деловой центр появятся в Москве в рамках новых соглашений между правительством Москвы и инвесторами по городской программе создания мест приложения труда. После ввода объектов в эксплуатацию здесь создадут около 7 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Инвесторы построят три общественно-деловых объекта общей площадью порядка 300 тыс. кв. метров, в которых будет создано около 7 тыс. новых рабочих мест. Эти проекты помогут решить задачу сбалансированной застройки в Западном административном округе, Зеленограде и Новой Москве, сделать эти районы более комфортными для жизни и работы. Инвесторы вложат в строительство более 12 млрд рублей. Взамен город предоставит застройщикам льготы в сопоставимом объеме по плате за переоформление участков под строительство многоквартирных жилых домов», – рассказал заместитель Мэра.

Компании-инвесторы планируют сдать объекты в эксплуатацию в 2023–2026 годах. На время строительства им будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за первый год аренды земельных участков под жилые проекты, которые они реализуют в Москве.

В рамках первого соглашения в промзоне «Алабушево» (Зеленоград) на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» будет возведен промышленный технопарк площадью более 100 тыс. кв. метров, здесь создадут около 2,5 тысячи рабочих мест.

Ввести технопарк в эксплуатацию планируется в два этапа: первый до конца 2023 года, второй – в 2026 году. С учетом инвестиций будущих резидентов общий объем вложений в проект оценивается не менее чем в 11,5 млрд рублей, из них 6 млрд рублей будет направлено на строительство.

На территории будущего технопарка уже ведется расчистка и подготовка к строительству.

«Второе соглашение предполагает создание промышленного комплекса. Это будет первый подобный объект, построенный по программе создания мест приложения труда. Комплекс площадью 111 тыс. кв. метров появится в поселении Марушкинское Новой Москвы, в будущем здесь смогут работать около полутора тысяч человек. Строительство планируется завершить в мае 2024 года», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Согласно третьему соглашению, в районе Кунцево, на улице Ярцевская, построят многофункциональный деловой центр площадью не менее 70 тыс. кв. метров. Сдача центра в эксплуатацию предполагается в 2026 году, на объекте будут созданы около 3 тысяч рабочих мест.

Инвесторы этих проектов входят в холдинг Capital Group, который не впервые участвует в программе создания мест приложения труда. В июне этого года АО «СЗ «Бадаевский» из структуры холдинга подписало соглашение, по условиям которого в Новой Москве появится первый промышленный технопарк площадью не менее 14,5 тысячи кв. метра, где будут созданы 300 новых высокотехнологичных рабочих мест.