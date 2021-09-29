В России создан новый дрон-разведчик

В России появился уникальный разведывательный беспилотник, который способен подниматься в небо на высоту до пяти километров, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на сообщения смоленского Научно-исследовательского института современных телекоммуникационных технологий, где разработали «Мерлин-ВР».

Уточняется, что аппарат способен провести в воздухе до 10 часов в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Беспилотник может переносить до 6,5 килограмма полезной нагрузки, например, оптико-локационные станции, способные работать в видимом и в инфракрасном диапазонах. Изобретение отличается минимальной акустической заметностью благодаря гибридному двигателю, а также способностью выполнять поставленные задачи на высоте, на которую раньше беспилотники не поднимались.

Как уточнил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, дрон уже был представлен сотрудникам минобороны РФ и в настоящее время рассматривается возможность его испытаний.

Ранее в Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий, где сконструировали БПЛА «Мерлин-ВР», был представлен проект беспилотного комплекса «Флибустьер» с дронами «Мерлин-21БМ», снабженный оптическими датчиками или радиолокационной станцией. Аппараты, по сравнению с «Мерлин-ВР», существенно меньше размерами и имеют более скромные возможности в плане времени и высоты полетов.

