В России выявили 22 430 случаев заражения COVID за сутки

Суточный прирост инфицированных коронавирусной инфекцией в России составил 22 430 случаев, сообщает оперштаб. Всего в стране за все время было выявлено 7 487 138 случаев ковид. Число летальных исходов достигло 857 человек, что стало новым максимальным значением за всю эпидемию. 24 сентября сообщалось о 828 умерших, накануне умерли 852 человека. Наибольшее число пациентов скончалось в Москве (65), в Санкт-Петербурге (60) и Свердловской области (41). В общей сложности число безвозвратных потерь в стране достигло 206 388.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 456 россиян до 6 653 941, продолжают лечение 626 809 человек.

Новые заражения фиксировались во всех 85 регионах страны. Лидируют по суточному приросту Москва, где за сутки выявлено 3004 новых заболевших коронавирусом, Санкт-Петербург (+1 933) и Московская область (+1 223). В топ-5 вошли Самарская область (+590) и Воронежская область (+562)

