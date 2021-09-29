В Турции заработали «Яндекс.Заправки»

Сервис «Яндекс.Заправки» впервые начал работать за рубежом, подключив к процессу одну из крупнейших топливных сетей Турции – OPET, включающую 15% АЗС республики, сообщают «Ведомости», ссылаясь на пресс-службу компании.

В общей сложности OPET включает 1700 заправок Турции. Теперь на них можно будет оплачивать топливо в приложении «Яндекс.Заправки», используя турецкую версию «Навигатора», которой пользуются, по заявлению компании, 4 млн человек.

«Бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают "Яндекс", но планируем изучить и другие страны», - рассказал изданию руководитель международного направления «Яндекс.Заправок» Анатолий Камынин.

Процесс бесконтактной оплаты в Турции будет отличаться от российского тем, что для турецких пользователей не нужно указывать номер колонки, а только телефон и номер автомобиля.

Сервис «Яндекс.Заправки» имеет собственное мобильное приложение, а также интегрирован в «Яндекс.Навигатор» и приложение «Яндекс.Карты».

При помощи программы автомобилисты могут расплачиваться за топливо, не выходя из машины. В настоящее время в России сервисом пользуется около миллиона граждан. Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия, размер которой компания не разглашает, взимается с АЗС-партнеров.

