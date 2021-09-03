Акции дня: бумаги «Русала» обновили максимумы

Стоимость акций алюминиевой компании «Русал» превысила 60 рублей за бумагу по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 3 сентября. В течение торгов акции перешагнули отметку 61,6 рублей за бумагу, что стало новым максимумом по стоимости. К концу дневной сессии цена составила 61,25 рублей за штуку, что означает рост на +8,04%.

Интерес к акциям обусловлен сразу несколькими факторами. Накануне стало известно, что «Русал» может досрочно погасить часть долга перед «Сбербанком» за счет обратного выкупа акций «Норникеля». Кроме того, в ноябре «Русал» может быть включен в индекс MSCI Russia, пассивный приток средств составит порядка 220 млн долларов, считают в «ВТБ Капитал». Также фактором привлекательности бумаг является надежда на смягчение экспортных пошлин для алюминиевой компании, отметил аналитик «Открытие Брокер».

Индекс Мосбиржи вырос на +0,27% до 4001,7 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,44% до 1734,16 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:04 мск стоила 72,7 доллара за баррель (-0,45%). Российская валюта укреплялась – 72,72 рублей за доллар.