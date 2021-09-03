Байден – Зеленский: встреча с минимальным счетом

Итак, украинский президент, наконец, встретился с американским. Джо Байден, как и следовало ожидать, продемонстрировал, что не гневается на Зеленского за его былую поддержку Дональда Трампа и подтвердил, что США в конфликте Киева и Москвы по-прежнему занимают сторону Киева. Но вместе с тем достаточно ясно дал понять, что решать за Украину ее проблемы американская администрация не собирается и, скорее всего, не соберется.



Предыстория первых переговоров Зеленского и Байдена оказалась сложной. Сначала – из-за украинского президента. Зеленскому очень хотелось, чтобы его поездка в Вашингтон предваряла встречу «Крымской платформы». Тогда на это мероприятие, с которым в Киеве связывали немало надежд, можно было бы публично пригласить Байдена. Однако демонстрировать сильнее обычного поддержку Украине и, соответственно, лишний раз обострять отношения с Кремлем в Белом доме не захотели. Визит Зеленского состоялся уже после «Крымской платформы», где, кстати сказать, США были представлены весьма скромно – всего лишь министром энергетики Дженнифер Грэнхольм.

Потом график двух президентов поломали события в Афганистане. Из-за них встреча Зеленского и Байдена откладывалась несколько раз. Возможно, Афганистан стал также причиной того, что совместная пресс-конференция по окончании переговоров не состоялась: было очевидно, что журналисты будут задавать вопросы в первую очередь Байдену и отнюдь не об Украине. Умножать скорбь очередным унизительным объяснением, почему вывод войск из Афганистана состоялся так, как состоялся, американский президент, по-видимому, посчитал излишним.

Афганские новости не могли не оказать влияние и на характер переговоров двух президентов. Америка, как говорил в своих недавних обращениях к нации Байден, больше не стремится к экспорту демократии. Ее политика станет более прагматичной. От своих партнеров Вашингтон теперь ждет не клятв в верности общим ценностям и делу противостояния общему врагу, а конкретного сотрудничества на почве общих интересов.

«Мы намерены обсудить, как США будут продолжать поддерживать Украину по мере того, как она продвигает свою повестку демократических реформ и движение вперед к полной евроинтеграции», - несколько витиевато изложил Байден в начале переговоров не только позицию своей страны, но и суть перемен, случившихся с американской внешней политикой после Афганистана.

Для Зеленского, в свою очередь, беседа с президентом США стала, так сказать, разведкой боем. Украинский лидер должен был убедиться, что согласие Белого дома на достройку «Северного потока - 2» - не признак сближения Вашингтона и Москвы за счет Киева. Заодно Зеленскому неплохо было лично узнать, не гневается ли Байден на него за то, он умеренно подыгрывал Дональду Трампу в ходе прошедшей избирательной кампании.

Эта задача-минимум была успешно решена. В итоговом заявлении набор риторических формул, свидетельствующих о поддержке США позиции Украины, был аккуратно воспроизведен. Упомянуты и «территориальная целостность», и Россия как агрессор – все, как полагается. Помимо моральной поддержки, Украина получит и материальную – правда, вполне символическую – 60 млн долларов. А в список американских поставок входят и пресловутые противотанковые ракеты «Джавелин». Они поступили в страну при Трампе, и если бы Байден лишил Украину этого оружия, это был бы демонстративный знак, что Зеленский впал в немилость. Но знак не был подан.

Правда, у Зеленского имелась еще и сверхзадача: добиться от США денег и инвестиций. И то, и другое Украине сейчас очень нужно – хотя бы для того только, чтобы соответствовать планам Евросоюза: модернизировать украинскую ГТС, чтобы использовать ее для транспортировки водорода, и переходить на возобновляемые источники энергии. Для этого нужны деньги – порядка 5 млрд долларов, которые ЕС не дает, а США, теоретически, могут дать. Но украинский президент хотя и презентовал в Америке план трансформации Украины и привлечение инвестиций на общую сумму 277 млрд долларов, на решение этой сверхзадачи, видимо, не рассчитывал. Все-таки, значимых украинско-американских экономических проектов сейчас нет и не предвидится. А главное, непонятно: что такого может сделать Зеленский, чтобы без кардинального улучшения инвестиционного климата в страну рекой потекли иностранные деньги. Но пойти на это кардинальное улучшение – значит объявить войну всей коррупционной системе, которая, несмотря ни на какие политические потрясения, в стране благополучно действует. Разрушить ее Зеленский грозил, еще когда избирался. Но увы: постсоветская украинская реальность такова, что обещать в ней легче, чем сдержать обещание.

Теперь Зеленский продолжает свое пребывание в Штатах, которое завершится 5 сентября. В четверг он прибывает в Калифорнию. Встречи, которые должны здесь состояться, были анонсированы в телеграмм-канале Зеленского. Ожидается, что украинский президент встретится с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом, главой Apple Тимом Куком и прочитает лекцию в Стэнфордском университете. Все это, равно как и встреча с большим другом Украины Майклом Макфолом, конечно, важные мероприятия, но, скорее, для укрепления имиджа самого Зеленского – его рейтинг дома падает, к чему украинский лидер не привык. И в этих условиях некие намеки на то, что он намерен поднять аэрокосмическую отрасль и привлечь американские инвестиции, отнюдь не будут лишними. Что же до Украины, то мероприятие, важное для неё, уже состоялось – с Байденом Зеленский, наконец, встретился.

