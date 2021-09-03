Бродвей по Пушкинской карте

Каждый молодой человек, оформивший «Пушкинскую карту» в приложении «Госуслуги Культура», сможет посетить постановки бродвейского масштаба в Театре МДМ, ставшие абсолютными хитами проката.

Какие же постановки можно посмотреть на главной мюзикловой сцене страны, чтобы остаться в абсолютном восторге и насладиться легендарным качеством уровня Бродвея и Вест-Энда?

Мюзикл «Шахматы»

Мюзикл «Шахматы» театральной компании «Бродвей Москва» - захватывающая история соперничества российского и американского гроссмейстеров на фоне противостояния двух сверхдержав. Большая игра – и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход. На кону не только личные и государственный интересы, но и, возможно, чья-то жизнь! Постановка успела покорить сердца 200 000 зрителей! Зрителей ждет захватывающая история о любви и предательстве, победах и поражениях, жажде славы и признания, холодном расчете и одиночестве, а также популярные музыкальные хиты от композиторов группы АВВА и эффектные декорации с оркестром на самом верхнем уровне монументальной трехэтажной конструкции.

Главные роли в спектакле исполняют ведущие артисты музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга: Анастасия Стоцкая, Александр Суханов, Александр Казьмин, Александр Маракулин, Юлия Ива и многие другие.

Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных»

Тяжело искать любовь в эпоху Тиндера! Об этом – яркие и ироничные мюзиклы за столиками «Первое свидание» и «День влюбленных». Никакого театрального официоза! Гости театра собираются в фойе, которое преображается в аутентичный нью-йоркский бар, где одна история любви только начинается («Первое свидание»), а вторая – может вот-вот завершиться («День влюбленных»). Забудьте о неудачах в любви и отдохните головой и душой на лучших мюзиклах прямиком с Бродвея!

В центре сюжета мюзикла «Первое свидание» встреча молодых людей, которые совсем не похожи: он парень из хорошей семьи, работающий на Уолл-Стрит, она любительница творчества и йоги, которой совсем не везет с парнями. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания — и вот наши герои уже танцуют первый танец. Теперь главное — ничего не испортить!

«День влюбленных» рассказывает о паре, которая вот-вот свяжет себя узами брака. Дэвид и Джесси пытаются спланировать свадьбу, сидя в любимом баре на Манхэттене, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Спланировать предстоящую свадьбу, чтобы угодить всем родственникам и друзьям – это сложная задача, справиться с которой очень непросто… Смогут ли влюбленные организовать идеальный праздник и при этом остаться вместе

«Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»

С 21 по 26 сентября на сцену МДМ вернётся «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады влюбляет в себя абсолютно каждого, ведь в нем нет привычных правил: артисты разгуливают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей починить декорации и останавливают действие, чтобы обратиться к публике. Это абсолютно уникальная пьеса, над которой смеется практически весь мир, на каком бы языке ни шел спектакль.

В центре сюжета труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета, которые играют свой первый масштабный спектакль - детектив в духе Агаты Кристи. Но все с самого начала идет не так - декорации разваливаются, артисты забывают и путают реплики… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этой театральной вакханалии!