Финансовые рынки Криптовалюты Биткоин Сальвадор

Час биткоина пробил 50 тысяч долларов

Анна Королева
корреспондент Expert.ru
3 сентября 2021, 12:43

Эксперты прогнозируют новые битвы неофициальной главной криптовалюты за исторические максимумы, каковых она еще не достигла. Биткоин поддержит то, что в одной из стран он стал официальным платежным средством, что отзовется эффектом для компаний по всему миру. Кстати, Ethereum показал даже опережающую биткоин динамику. Криптовалютам пошла на пользу политика ФРС предыдущих месяцев, правда, ее сентябрьское заседание, а также перспектива принятия в США закона об инфраструктуре могут поубавить им прыти.

Коллаж: Тамара Ларина
В одном государстве биткоин приобрел официальный статус

Электронные луидоры Сальвадора

3 сентября 2021 года курс биткоина вырос на 3,6% и достиг отметки 50 028 долларов. Это максимальная стоимость криптовалюты с 23 августа. Участники рынка объясняют такой резкий взлет возвращением инвесторов из отпусков (что в целом привело к увеличению объемов торгов в большинстве финансовых секторов). Также свою роль играет ситуация в Сальвадоре, где уже через пару дней биткоин станет официальным платежным средством. 

Так, передает MarketWatch, сегодня в Сальвадоре основанная валюта – это доллар, а экономика страны в значительной мере живет за счет денежных переводов двух миллионов сальвадорцев, живущих за рубежом. Ежегодно они переводят своим семьям более 4 млрд долларов, что составляет около 20% ВВП страны. До сих пор в ходу наличные, банковские карты в стране распространены мало. Теперь же у жителей Сальвадора появится возможность завести цифровой кошелек в приложении Chivo. 

Официальный статус биткоина в Сальвадоре, указывает основатель TalkBank Михаил Попов, даст возможность различным компаниям легально использовать биткоин в своих расчетах — не только в Сальвадоре, но и по всему миру, с возможностью ликвидно и легально обменивать его на доллар в этой стране. Учитывая, что с долларом там есть прямая связка, многие риски, связанные со сложностью конвертации для компаний, в сальвадорской юрисдикции нивелируются.

«Я думаю, что в ближайшее время в Сальвадоре произойдет бум криптокомпаний, которые занимаются международными денежными расчетами для обеспечения различных клиринговых транзакций международных расчетов. Сама криптовалюта еще подорожает по мере притока денег от юридических лиц, предприятий, которые будут в таком обороте участвовать», – считает эксперт.

Криптоспецифика

Возврат биткоина к 50 тыс. долларов стал следствием исчерпания продаж майнерами на фоне репрессий китайских властей, а также — краткосрочными инвесторами, напуганными усилением давления на индустрию со стороны американских регуляторов, уверен, в свою очередь, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Это развеяло надежды на скорое одобрение SEC биткоин-ETF.

Ранее, отмечает он, ликвидация избыточных длинных позиций по деривативам, охлаждение спроса со стороны институциональных инвесторов привели к майской коррекции. Однако этими низкими ценовыми уровнями воспользовались крупные инвесторы, которые вернулись к аккумулированию «монет» и выводу их на «холодные кошельки», что способствовало сокращению доступных для продажи биткоинов (биржевые балансы сократились до минимумов с конца 2019 года). 

Начиная с середины июля, улучшился и новостной фон, отмечает аналитик. Илон Маск подтвердил, что он не будет избавляться от приобретенных Tesla и SpaceX биткоинов и может возобновить продажу за них электромобилей на фоне улучшения экологичности майнинга. Помимо MicroStrategy, в качестве резервного актива добавила криптовалюты биткоин-биржа Coinbase, причем сразу на 500 млн долларов. SEC уточнила критерии для одобрения ETF (они должны базироваться на торгуемых на CME фьючерсах).

В самом криптопространстве прошли знаковые события: хардфорк London в Ethereum, анонс хардфорка Alonzo в Сardano, бум в секторах NFT и DeFi с обновлением некоторыми токенами, в частности Solana, исторических максимумов, перечисляет Аарон Хомский. Кстати, даже опережающую биткоин динамику показал Ethereum, который имеет более предпочтительные шансы по сравнению с первой криптовалютой полностью отыграть майское падение.

И корреляция с офлайн-миром

Позитивная динамика стала возможной и благодаря сохранению позитивной конъюнктуры на мировых фондовых рынках, корреляция с которыми у криптовалют усилилась. В этом, считает Аарон Хомский, помогли комментарии представителей ФРС, которые не стали придавать большой значение возросшей инфляции в осуществлении монетарной политики. Слабые данные по американскому рынку труда 3 сентября могут вновь отдалить момент нормализации монетарной политики и сохранить сложившийся настрой инвесторов. 

В случае реализации такого сценария, у биткоина будет хороший шанс устойчиво преодолеть психологический уровень 50 тыс. долларов и нацелиться на 57 тыс. долларов, от которых будет не так уж и далеко до исторического максимума 65 тыс. долларов. Притом что сентябрь –традиционно самый неблагоприятный месяц для рынка цифровых активов. Предпосылки к этому подтверждаются ончейн-статистикой, в частности переходом большинства участников рынка к «накопительному поведению».

Но к концу сентября ситуацию может омрачить подготовка рынков к заседанию ФРС, где велика вероятность анонсирования нормализации политики с сокращением объема выкупа активов, добавляет Аарон Хомский. Это способно вызвать стресс на рынках и поколебать устойчивость криптовалют, которые в условиях пандемии вышли на исторические максимумы как раз благодаря стимулам от Федрезерва. 

Еще одним фактором выступают законодательные инициативы конгресса США. Палата представителей в конце сентября может одобрить законопроект о финансировании инфраструктурных расходов, который в текущим виде обяжет майнеров и стейкеров создавать отчетности по криптотразакциям, что нанесет удар по этим индустриям в США. Тем не менее, принятие криптовалют продолжается, что оставляет надежды на то, что к июльским минимумам рынок в обозримой перспективе уже не вернется.