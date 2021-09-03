Час биткоина пробил 50 тысяч долларов

3 сентября 2021 года курс биткоина вырос на 3,6% и достиг отметки 50 028 долларов. Это максимальная стоимость криптовалюты с 23 августа. Участники рынка объясняют такой резкий взлет возвращением инвесторов из отпусков (что в целом привело к увеличению объемов торгов в большинстве финансовых секторов). Также свою роль играет ситуация в Сальвадоре, где уже через пару дней биткоин станет официальным платежным средством.

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Так, передает MarketWatch, сегодня в Сальвадоре основанная валюта – это доллар, а экономика страны в значительной мере живет за счет денежных переводов двух миллионов сальвадорцев, живущих за рубежом. Ежегодно они переводят своим семьям более 4 млрд долларов, что составляет около 20% ВВП страны. До сих пор в ходу наличные, банковские карты в стране распространены мало. Теперь же у жителей Сальвадора появится возможность завести цифровой кошелек в приложении Chivo.

Официальный статус биткоина в Сальвадоре, указывает основатель TalkBank Михаил Попов, даст возможность различным компаниям легально использовать биткоин в своих расчетах — не только в Сальвадоре, но и по всему миру, с возможностью ликвидно и легально обменивать его на доллар в этой стране. Учитывая, что с долларом там есть прямая связка, многие риски, связанные со сложностью конвертации для компаний, в сальвадорской юрисдикции нивелируются.

«Я думаю, что в ближайшее время в Сальвадоре произойдет бум криптокомпаний, которые занимаются международными денежными расчетами для обеспечения различных клиринговых транзакций международных расчетов. Сама криптовалюта еще подорожает по мере притока денег от юридических лиц, предприятий, которые будут в таком обороте участвовать», – считает эксперт.

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Криптоспецифика

Возврат биткоина к 50 тыс. долларов стал следствием исчерпания продаж майнерами на фоне репрессий китайских властей, а также — краткосрочными инвесторами, напуганными усилением давления на индустрию со стороны американских регуляторов, уверен, в свою очередь, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Это развеяло надежды на скорое одобрение SEC биткоин-ETF.

Ранее, отмечает он, ликвидация избыточных длинных позиций по деривативам, охлаждение спроса со стороны институциональных инвесторов привели к майской коррекции. Однако этими низкими ценовыми уровнями воспользовались крупные инвесторы, которые вернулись к аккумулированию «монет» и выводу их на «холодные кошельки», что способствовало сокращению доступных для продажи биткоинов (биржевые балансы сократились до минимумов с конца 2019 года).

Начиная с середины июля, улучшился и новостной фон, отмечает аналитик. Илон Маск подтвердил, что он не будет избавляться от приобретенных Tesla и SpaceX биткоинов и может возобновить продажу за них электромобилей на фоне улучшения экологичности майнинга. Помимо MicroStrategy, в качестве резервного актива добавила криптовалюты биткоин-биржа Coinbase, причем сразу на 500 млн долларов. SEC уточнила критерии для одобрения ETF (они должны базироваться на торгуемых на CME фьючерсах).

В самом криптопространстве прошли знаковые события: хардфорк London в Ethereum, анонс хардфорка Alonzo в Сardano, бум в секторах NFT и DeFi с обновлением некоторыми токенами, в частности Solana, исторических максимумов, перечисляет Аарон Хомский. Кстати, даже опережающую биткоин динамику показал Ethereum, который имеет более предпочтительные шансы по сравнению с первой криптовалютой полностью отыграть майское падение.

И корреляция с офлайн-миром

Позитивная динамика стала возможной и благодаря сохранению позитивной конъюнктуры на мировых фондовых рынках, корреляция с которыми у криптовалют усилилась. В этом, считает Аарон Хомский, помогли комментарии представителей ФРС, которые не стали придавать большой значение возросшей инфляции в осуществлении монетарной политики. Слабые данные по американскому рынку труда 3 сентября могут вновь отдалить момент нормализации монетарной политики и сохранить сложившийся настрой инвесторов.

В случае реализации такого сценария, у биткоина будет хороший шанс устойчиво преодолеть психологический уровень 50 тыс. долларов и нацелиться на 57 тыс. долларов, от которых будет не так уж и далеко до исторического максимума 65 тыс. долларов. Притом что сентябрь –традиционно самый неблагоприятный месяц для рынка цифровых активов. Предпосылки к этому подтверждаются ончейн-статистикой, в частности переходом большинства участников рынка к «накопительному поведению».

Но к концу сентября ситуацию может омрачить подготовка рынков к заседанию ФРС, где велика вероятность анонсирования нормализации политики с сокращением объема выкупа активов, добавляет Аарон Хомский. Это способно вызвать стресс на рынках и поколебать устойчивость криптовалют, которые в условиях пандемии вышли на исторические максимумы как раз благодаря стимулам от Федрезерва.

Еще одним фактором выступают законодательные инициативы конгресса США. Палата представителей в конце сентября может одобрить законопроект о финансировании инфраструктурных расходов, который в текущим виде обяжет майнеров и стейкеров создавать отчетности по криптотразакциям, что нанесет удар по этим индустриям в США. Тем не менее, принятие криптовалют продолжается, что оставляет надежды на то, что к июльским минимумам рынок в обозримой перспективе уже не вернется.