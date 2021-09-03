Чешского премьера хочет посадить за решетку собственный сын

Премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу не привыкать к скандалам, но сейчас ему точно не позавидуешь: против него пошел сын. Причем, сделал это Андрей Бабиш младший всего за месяц парламентских выборов, которые состоятся в начале октября, сообщает Politico.

Против центристской партии Бабиша ANO 2011, как предполагается, будут голосовать тысячи чехов, но не исключено, что самым ярым противником премьера станет его 38-летний полный тёзка.

«Желаю тебе удачной (избирательной) кампании, — заявил Бабиш-младший Бабишу-старшему на предвыборном митинге ANO в Усти-над-Лабем в четверг, 2 сентября. — Желаю тебе вместе с твоей сектой ANO успешно обмануть чешский народ…»

Пожелание победы в таком стиле, конечно же, шутка, причем предельно жесткая. Особую пикантность саркастическому напутствию сына добавляет то, что сделано оно в день 67-летия его отца. Бабиш-младший не скрывает своих намерений дать показания против премьер-министра, который сейчас вновь находится под следствием по делу о нецелевом использовании субсидий Евросоюза.

Бабиш-старший, в свою очередь, неоднократно просил не обращать внимания на громкие заявления сына, у которого, по его словам, шизофрения.

«Он сидит на лекарствах, — премьер. — За ним необходим уход».

Отношения между отцом и сыном Бабишами уже не первый год оставляют желать много лучшего. В 2018 году, например, Бабишу-старшему пришлось опровергать слухи, что он якобы похитил сына, пытаясь помешать ему дать показания в расследовании. Премьера, напомним, обвиняют в том, что он незаконно получил через свою компанию 2 млн евро субсидий Брюсселя, предназначенных для выставочного центра «Гнездо аиста». Сам он много раз заявлял, что ни в чем не виновен и что обвинения против него носят политический характер.

Бабиш-младший пришел на митинг с другом, режиссером Витом Клусаком, сообщает издание Expats CZ. Он подошел к отцу и громко, чтобы все вокруг

слышали, сказал, что прошел обследование у психиатров. Обследование, по его словам, доказало, что с головой у него все в порядке и что он может давать показания в рамках полицейского расследования дела «Гнезда аиста».

Андрей Бабиш мл. утверждает, что отец сделал его подставным лицом в деле о евросоюзовских субсидиях. Он также уверяет, что в 2018 году был похищен и вывезен на время проведения следствия не куда-нибудь, а в Крым.

Премьер-министр, естественно, утверждает, что сына никто не похищал и что в Крым он ездил по собственной воле. Перед началом нынешней избирательной кампании Бабиш-старший вновь утверждал, что не сделал Андрею-младшему ничего плохого: «Хочу заявить, что я всегда хорошо заботился о моем сыне. Думаю, все знают, что происходит и кто использует его против меня, — сказал премьер. — Мы знаем, кто это делает, но я не хочу говорить об этом. У меня чистая совесть. Не пожелал бы такого никому из родителей».

Расследование по делу «Гнезда аиста» недавно было возобновлено. Сейчас в присвоении 2 млн евро обвиняют Бабиша-старшего и его бывшего помощника. Они, естественно, отвергают обвинения.

Полиция должна к середине сентября собрать новые улики. Сын премьера утверждает: все, что он говорил о «Гнезде аиста» — правда. Обвинения с Бабиша-младшего сняты, и он теперь действительно юридически может дать показания против отца.