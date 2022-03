Диетологи перечислили самые вредные пищевые привычки худеющих

Главной ошибкой для желающих сбросить лишний вес является пропуск приема пищи, рассказали в интервью изданию Eat This, Not That! врачи-диетологи из США Роксана Эсани и Кристен Смит

«Многие не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а нерегулярное питание, наоборот, замедляет обмен веществ», - уточнила Эсани.

Помимо этого, специалисты советуют людям с сидячей работой отказаться от перекусов перед компьютером, а дома этому же правилу следует придерживаться при просмотре телепрограмм. По мнению врачей в этот момент человек отвлекается и не понимает, когда организм уже насытился. Эсани также порекомендовала не торопиться во время еды и тщательно пережевывать пищу.

«Мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сигналы о насыщении. Если вы едите слишком быстро, то обязательно будете переедать», — рассказала она.

Ее коллега Смит советует людям, которые желают избавиться от лишних килограмм, не прибегать к безглюнетовым диетам, так как научных данных, подтверждающих эффективность данного режима питания, пока нет.

Смит добавила, что многие безглютеновые продукты содержат большое количество калорий и жиров. То же касается и продуктов с маркировкой «Без сахара», сообщает диетолог. Многие худеющие совершают ошибку, начиная вводить в рацион слишком много продуктов без сахара (например, печенья), при этом люди уверены в низкой калорийности таких продуктов, которые на самом деле часто содержат большое количество жиров и углеводов, объяснила Смит.