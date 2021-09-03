En+ Group запустит цикл телепередач об экологии

В сентябре компания En+ Group запустит цикл из десяти телепередач об экологии в современных мегаполисах. Выпуски телепроекта «Экология в большем городе» будут выходить еженедельно, и каждый из них будет посвящен отдельной теме: от ландшафтного дизайна и проблем озеленения в мегаполисах до обзоров новых видов транспорта, современных строительных материалов и вопросов сохранения здоровья.



В качестве спикеров выступят эксперты из МГУ, Высшей школы экономики, «Сколково» и МИСиС, а также известные ландшафтные дизайнеры, архитекторы и многие другие специалисты.



«Экология - один из важнейших приоритетов En+ Group и ее стратегии в области корпоративной ответственности. Мы знаем, что экологическая повестка и здоровый образ жизни очень интересует жителей регионов, где расположены наши предприятия. С помощью телевизионного проекта «Экология в большом городе» мы расскажем, как сделать наши города современнее, экологичнее и зеленее», - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.





Премьера первого выпуска «Экологии в большом городе» состоится уже в сентябре на главных телеканалах Иркутской области, Красноярского края и Нижнего Новгорода. Председатель бюджетного комитета Заксобрания Приангарья, заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия» Дикусарова Наталья считает, что "Экологическая повестка волнует абсолютное большинство россиян. Особенно данная тенденция заметна среди молодёжи, для которой осознанное потребление и забота об окружающей среде становятся образом и даже смыслом жизни. А подобные просветительские проекты помогают ответственному населению в своих начинаниях".



Экология и сохранение природы - абсолютный приоритет для En+ Group, что неоднократно подчеркивал основатель компании Олег Дерипаска. Глобальная цель En+ - достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и на 35% снизить выбросы парниковых газов к 2030-му. Для этого компания активно развивает «зеленые» технологии, повышает энергоэффективность и инвестирует в модернизацию производства.



Помимо прочего, в регионах своего присутствия En+ активно поддерживает и запускает собственные местные проекты по защите окружающей среды. Так, например, особое место в социальной политике компании занимает комплексная программа «Мир со знаком плюс». Она нацелена на защиту озера Байкал и заповедных территорий России и включает в себя ряд инициатив, таких как грантовый конкурс или проект «360». Программа существует уже более 10 лет.