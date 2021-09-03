Голикова рассказала, когда Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на марафоне «Новое знание» сделала прогноз относительно того, когда наша страна достигнет коллективного иммунитета к COVID-19. По её мнению это произойдёт до конца этой осени, передаёт ТАСС.

«Чтобы россияне смогли более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% привитых или переболевших COVID-19, – пояснила Голикова. – Это, конечно, большая цифра – чуть более 90 млн человек. Но она достижима. Думаю, что до конца осени мы к ней придём».

При этом вице-премьер отметила, что всё целиком зависит от сознательности граждан страны.

«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы коллективного иммунитета достигнем, то отвечаю – это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество вакцинированных людей в России – 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и 38,5 млн – это полностью привитых», – резюмировала Голикова, не став называть цифру переболевших коронавирусом, напомнив, что данные об этом официально публикуется и каждый день меняются.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах, еще в 47 субъектах РФ заболеваемость снижается. Ещё 30 – остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз.

При этом она уточнила, что наиболее быстрыми темпами заболеваемость снизилась в регионах, где привились от коронавируса более 60% взрослого населения.

«А вот в областях, где вакцинировано менее 30% взрослых, ситуация совсем не хороша», – отметила Попова.

