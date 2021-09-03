Голосование в Госдуму пройдет по-новому

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на выборах в Государственную Думу будет голосовать дистанционно. По его словам, вместе с ним это сделают почти полтора миллиона избирателей-москвичей.

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«В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование — способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома», — пишет в своем блоге мэр Москвы.

Также дистанционное голосование будет доступно еще в семи регионах России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, Москвы и Севастополя.

Впервые электронное голосование (ДЭГ) было опробовано на выборах в Московскую городскую Думу в сентябре 2019 года. Тогда некоторые политики высказывались об этой опции скептично. Так, в мае 19-го года против принятия закона о ДЭГ выступил депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Он считал, что порядок электронного голосования не обеспечивает тайну голосования.

Законодательно «возможность голосования избирателей… посредством дистанционного электронного голосования» была введена федеральным законом от 23.05.2020 № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». И этой осенью на выборах в Государственную Думу ДЭГ будет использоваться в семи регионах.

По словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, спустя два года после введения практики электронного голосования в отношении к нему особых изменений не произошло. “Когда мы постоянно сталкиваемся с кражей денег с банковских карточек, растущим количеством кибер-преступлений, доверия к электронному голосованию не может быть априори", — комментирует он. В то же время, считает политтехнолог, современные технологии позволяют вводить такой формат и сам «дух времени» требует этого. Но будет ли расти доверие к электронному формату во многом зависит от результатов осенних выборов.

Нажми на кнопку — получишь результат

В июле в Москве провели тестирование усовершенствованной процедуры электронного голосования, в том числе новых функций «перелистывание бюллетеней» и «отложенное голосование», которая позволит избирателю в течение дня несколько раз открыть бюллетень и изменить свой выбор (учитываться при этом будет, разумеется, только последний).

Тестирование длилось два дня. Участие в нем приняли более 146 тысяч совершеннолетних москвичей.

Среди наиболее частой критики в адрес электронного голосования, безусловно, можно отметить невозможность проверить достоверность итоговых результатов. Ведь в отличие от бюллетеней в избирательных урнах, которые могут пересчитать вручную члены избирательной комиссии, голоса в интернете пересчитать никак нельзя. Или, по крайней мере, нельзя быть на сто процентов уверенным в их верном пересчете.

В частности, именно эти претензии высказывали некоторые участники круглого стола по проблемам электронного голосования, который проводился в 2019 году сразу после выборов в городской парламент. Так, депутат фракции КПРФ Елена Янчук отметила: «Во время выборов офлайн мы хотя бы видим, что происходит с бумажными бюллетенями и зашел ли в кабинку с избирателем его начальник. А вот в случае электронных выборов он вполне может стоять за спиной и даже голосовать за подчиненного».

То есть, отмечалась необходимость обеспечить наблюдателям действенные инструменты контроля за ходом электронных выборов. Основные опасения кроются не только в предположительных фальсификациях итогов голосования, но и в возможной утечке персональных данных граждан в открытый доступ.

Однако, по словам Дмитрия Фетисова, пока о массовых фальсификациях результатов выборов в рамках электронного голосования говорить сложно. Как считает эксперт, судить об этом можно будет только по итогам выборов. «Когда мы будем понимать социологию по тому или иному избирательному округу, кто из кандидатов какие шансы имел, тогда мы сможем понять — были ли какие-то фальсификации или, всё же, процедура была абсолютно законна», — заключает политтехнолог.