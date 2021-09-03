Инфекционист спрогнозировал дальнейшее «поведение» COVID-19 в России

Количество заболевших коронавирусом в России будет увеличиваться один – два раза в год, заявил инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Парламентской газете». Медик назвал данные процесс сезонными «пиками».

«На спад он не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один – два раза в год», — сказал Тимаков. Он отметил, что нового подъема заболеваемости коронавирусом стоит ожидать к концу сентября, а к средине декабря, то есть - через три-четыре недели, далее ситуация нормализуется и зима пройдет «более или менее нормально».

Что касается весеннего периода, то врач уверен, что в это время все будет зависеть о того, насколько вирус мутирует. Также Тимаков отметил минимальный процент вакцинированного от COVID населения в России, что, по его мнению, не защищает страну от повторного всплеска заболеваний.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью, что объясняется эпидемиологической закономерностью. Также чиновница отметила высокий порог заболеваемости в восьми регионах РФ.

