«Интеррос» Владимира Потанина создаст на Дальнем Востоке венчурный фонд для развития инноваций

Компания «Интеррос», основателем и президентом которой является предприниматель Владимир Потанин, создаст венчурный фонд «Восход» для развития инноваций на Дальнем Востоке. Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фонд займется решением индустриальных задач не только региона, но и России и мира в целом. «Интеррос» планирует вложить развитие фонда 10 млрд рублей в ближайшие 5 лет, первые деньги поступят уже в 2021 году.

«Все это, на наш взгляд как инвестиционной компании, создает ту критическую массу необходимых условий, при которых крупный бизнес готов приходить в регион уже не просто в горнорудный сектор, но и в IT-технологии», – отметил Батехин.

Создание венчурного фонда – не первая инвестиция предпринимателя Владимира Потанина в развитие инноваций. В начале 2021 года он выделил 500 млн рублей из личных средств на лабораторию по созданию «умных» материалов. Лаборатория создана на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и стала первым проектом Центра изучения мозга и сознания под руководством российского ученого, профессора, члена-корреспондента РАН Тагира Аушева.

«Интеррос» также намерен инвестировать в туристическую отрасль Дальнего Востока, об этом стало известно в ходе видеоконференции о развитии туризма. На мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин. Глава компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин поделился планами строительства на Камчатке нового туристического курорта – парка «Три Вулкана». Инвестором проекта станет «Интеррос», который вместе с компанией Бачина уже имеет успешный опыт создания курорта «Роза Хутор». Глава государства выразил надежду, что все получится, как уже получилось в Сочи. Уверенность в том, что проекты будут успешно реализованы выразил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В числе прочих предложений по улучшению туристического климата, инфраструктуры, Сергей Бачин предложил снизить НДС на туристическую отрасль с 20% до 10%, предусмотреть субсидию на номер в небольшой гостинице, обратить внимание на транспортную доступность и льготы для малой авиации и другие идеи, реализация которых могла бы сделать туристическую сферу удобной и конкурентоспособной. Зампредседателя правительства РФ сказал, что «будем точечно поддерживать эти меры, тщательно проанализируем, подсчитаем».