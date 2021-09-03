Клиентов Сбербанка стали реже обманывать по телефону

Сбербанк разработал новую программу борьбы с телефонным мошенничеством, рассказал зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что на этом фоне количество жалоб клиентов на телефонное мошенничество снизилось на 40%.

«Благодаря специально созданной и разработанной программе по борьбе с телефонным мошенничеством в этом году уже снизили уровень жалоб на телефонное мошенничество со стороны клиентов Сбербанка на 40%», - рассказал руководитель.

Восточный экономический форум начал свою работу 2 сентября. Площадки мероприятия в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке можно посетить до 4 сентября включительно. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает агентство РИА Новости

Ранее в кулуарах форума представители Сбербанка заявили, что прогнозируют рост розничного кредитования на 18-20% по итогам года, а темпы роста ипотеки сохранятся примерно на уровне прошлого года.