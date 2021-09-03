Курс доллара: рубль нацелился на важный уровень

Вчерашнюю сессию российский рубль завершил в плюсе к доллару и в небольшом минусе к евро, следуя за движением основных резервных мировых валют на Forex.

Открывшись утром возле отметки 73,01 за доллар и на отметке 86,40 за евро, во второй половине дня «россиянин» прибавил. Так, по данным на 17:00 мск, «американец» стоил уже 72,76 руб., в это же время «европеец» торговался по 86,29 руб.

Однако к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль немного сдал свои позиции – курс доллара в 19:00 мск составлял 72,84 руб., что на 14 коп. дешевле, чем сутками ранее. Евро же и вовсе ушёл в небольшой плюс – в 19:00 мск курс единой валюты ЕС составлял 86,36 руб. (+6,25 коп.).

Таким образом, рубль вчера показал разнонаправленную динамику в валютных парах на фоне ожидания игроками пятничной статистики по американскому рынку труда. Эксперты уверены, что эти данные станут главным ориентиром для центробанка США при принятии решений относительно ДКП.

При этом вероятный рост занятости в США позволит ФРС начать сокращение программы выкупа активов ещё в 2021 году, что в свою очередь может спровоцировать рост доллара.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль нацелился на важный уровень

Несмотря на это аналитики в своих прогнозах единодушны – они уверены, что курсу рубля пока ничего не угрожает. Например, Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» напомнив, что «американец» уже несколько дней незначительно, но всё-таки снижается, предположила, что в самое ближайшее время пара доллар-рубль возьмёт психологически важный уровень поддержки – 72,70. А при его пробое, по мнению эксперта, устремится к ещё более важному уровню в 72,50.

«Основным фактором поддержки рубля является глобальный интерес со стороны инвесторов к рисковым активам. Если же говорить о паре евро-рубль, то мы видим её в диапазоне 86,00-88,00», – заявила Бодрова.

Оптимистично настроен относительно перспектив рубля и Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер». Он подчеркнул, что начиная с 26 августа национальная валюта устойчиво укрепляется к доллару.

Как считает эксперт, этому способствует ослабление бюджетного правила за счёт соцвыплат ряду категорий российских граждан. В частности, речь идёт о единовременных выплатах пенсионерам. Средства для этого резервировались во внебюджетных фондах, что не стало нагрузкой для госбюджета и фактически поддержало курсовую динамику

Кроме того, на рынке облигаций приостановлены распродажи и зафиксирован рост. Нигматуллин считает, что данный рост обусловлен притоком средств нерезидентов. Также за рубль играет такой традиционно сильный фактор поддержки, как мировые цены на «чёрное золото», которые устойчиво идут вверх.

Напрямую нефть сейчас на курсовую динамику особого влияния не оказывает из-за действия бюджетного правила, но здесь надо понимать, что параметры этого самого бюджетного правила обновляются раз в месяц, напомнил эксперт.

«Это означает, что нынешний рост нефтяных котировок вызовет спрос на валюту, но только в октябре. Соответственно, пока валюта скупается в меньшем объёме, что способствует укреплению рубля. Так что мы не видим никаких предпосылок к тому, что вышеперечисленные факторы как минимум до второй половины сентября ослабнут. В этой связи мы ждём, что рубль продолжит дорожать, причём в обеих парах», – прогнозирует Нигматуллин.