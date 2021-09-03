Курс доллара: рубль возобновил укрепление на позитивном внешнем фоне

Российская валюта на торгах в пятницу единой динамики не продемонстрировала. Так, доллар США открыл торги на Московской бирже возле отметки 72,74 руб., а евро по 86,38 руб.

К 17:00 мск «американец» ушёл ещё немного вниз, достигнув уровня 72,73 рубля, «европеец» при этом повысился до 86,42 руб. В то же время индекс DXY скорректировался с 92,51 пункта до 92,21.

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС, в четверг во второй половине дня рубль растерял все достижения, закрывшись в итоге небольшом минусе к бивалютной корзине. По мнению эксперта, произошло это из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако в пятницу «россиянин» возобновил укрепление благодаря позитивному внешнему фону.

«Глобальные фондовые индикаторы и цены на «чёрное золото» сегодня демонстрируют восходящую динамику. Утром произошла умеренная коррекция, но на старте основной российской сессии рост возобновился», – прокомментировал ситуацию на рынках и движение нацвалюты Бабин.

В свою очередь Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер» считает, напрямую нефть сейчас на курсовую динамику особого влияния не оказывает из-за действия бюджетного правила. Но здесь, как напомнил эксперт, параметры этого самого бюджетного правила обновляются раз в месяц.

«А это означает, что нынешний рост нефтяных котировок вызовет спрос на валюту только в октябре. Соответственно, пока валюта скупается в меньшем объёме, что способствует укреплению рубля. Так что мы не видим никаких предпосылок к тому, что вышеперечисленные факторы как минимум до второй половины сентября ослабнут. В этой связи мы ждём, что рубль продолжит дорожать к доллару», – прогнозирует Нигматуллин.

