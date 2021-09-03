Минфин купит валюту и золото на 327 млрд рублей

С 7 сентября по 6 октября на средства от дополнительных нефтегазовых доходов Минфин РФ планирует купить валюту и золото на 327,1 млрд рублей. Ежедневно на эти цели будет направляться 14,9 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 327,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2021 года по 6 октября 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 14,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в сентябре объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета ожидается в размере 279,1 млрд рублей. Он связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Кроме того, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам августа составило 48 млрд руб. Эти средства и пойдут на покупку иностранной валюты и золота.

Минфин РФ с июля покупает для Фонда национального благосостояния не только иностранную валюту, но и золото по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти. В этом году планка отсечения определена на уровне $43,3 за баррель. Доля золота в структуре ФНБ составляет 20%.

Как сообщал Expert.ru, международные резервы России по состоянию на 27 августа составили 615,6 млрд долларов США, увеличились за неделю на 20,0 млрд долларов США, или на 3,4%. Предыдущий максимум был зафиксирован 28 мая — тогда золотовалютные резервы России составили 605,9 млрд долларов.

