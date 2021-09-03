Минфин выпустит ОФЗ на 250 млрд рублей

Министерство финансов РФ сообщило об эмиссии облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). 250 млн облигаций выпуска № 52004RMFS будут доступны на аукционах с 8 сентября 2021 года по 27 декабря 2023-го.

«8 сентября 2021 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS (с погашением в марте 2032 г.) в объеме 250 млрд рублей по номинальной стоимости без учета индексации (250 млн штук)», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Номинальная стоимость одной облигации на дату начала размещения составит 1 тыс. рублей. Процентная ставка купонного дохода определена в 2,5% годовых. Их владельцами могут стать резиденты и нерезиденты РФ.

Даты аукционов для облигаций выпуска ОФЗ-ИН № 52004RMFS будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отметили в Минфине.

Как сообщал Expert.ru, в июле нерезиденты увеличили вложения в российские ОФЗ на 172 млрд рублей (с 2,98 трлн до 3,16 трлн рублей). Совокупные вложения в ОФЗ растут третий месяц подряд. При этом по состоянию на 1 августа доля нерезидентов в ОФЗ достигла 20,6%. Это, конечно, далеко от пиков 2018 года (тогда иностранцы держали более трети нашего госдолга), но и побольше локального минимума мая 2021-го (тогда доля «нерезов» сжалась до 19,5%).

