НАТО выступает против создания сил быстрого реагирования ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает против создания сил быстрого реагирования Евросоюза, но при этом поддерживает планы ЕС по выработке единой оборонной политики, сообщает Deutsche Welle соссылкой на Reuters.

«Мы приветствуем более активные усилия ЕС в области обороны, но это не может заменить НАТО, не должно дублировать НАТО. Потому что у нас – один набор сил, у нас – ограниченные ресурсы», – сказал Столтенберг.

ЕС уже 10 лет пытается сформировать собственные сил оперативного реагирования численностью не менее 5 тысяч человек. В 2007 году были сформированы системы боевых батальонных групп численностью в 1500 военнослужащих, которые, никогда не использовались из-за споров о финансировании.

«Я имею в виду, что надо использовать их наилучшим образом. ЕС имел боевые группы на протяжении многих лет, но не разворачивал их», – сказал генсек НАТО.

2 ноября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что речь идет о «коалиции желающих» пойти на этот шаг государств сообщества, которые стремятся объединить части своих вооруженных сил.

По мнению германского министра, формированию подобных сил должно предшествовать совместное решение всех стран ЕС. Данный шаг был бы возможен в соответствии со статьей 44 Договора о Европейском Союзе. Согласно ей Европейский совет может поручить реализацию определенной миссии группе государств-членов с целью обеспечить защиту ценностей европейского сообщества. При этом ряд стран ЕС – такие, как Польша и Литва, – считают инициативу излишней с учетом существующих возможностей НАТО и опасаются возможного ослабления трансатлантического оборонного альянса.