Названы валюты, в которые выгоднее всего вложиться осенью

Ситуация с COVID-19 в ряде стран, в том числе в России с наступлением осени будет постепенно ухудшаться. Возникает риск введения новых коронавирусных ограничений, что неизбежно скажется на валютных рынках.

В интервью LIFE эксперты рассказали, в каких валютах лучше хранить сбережения, чтобы не потерять имеющиеся накопления. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабина, в условиях высокой неопределённости и рыночной нестабильности лучше всего себя может проявить швейцарский франк.

«Полагаю, что на ближайшие три месяца это наиболее безопасное вложение, которая поможет уберечься от валютных рисков», – подчеркнул эксперт.

С ним солидарен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Как подчеркнул он, швейцарский франк остается одной из главных защитных валют.

«Также высокой стабильностью во время пандемии коронавируса по сравнению с долларом США отличается евро и японская иена. Но надо понимать, что вложения в валюту не особо помогут уберечь накопления», – предупредил эксперт.

Маслов уверен, что для того, чтобы спасти сбережения от инфляции и перепадов, валютный рынок – не лучшее решение.

«Здесь нужен диверсифицированный портфель из разного рода активов», – считает он.

В свою очередь шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев предлагает вкладываться в евро. Кроме того, более быстрыми темпами этой осенью будут дорожать австралийский, новозеландский и канадский доллар.

«Но здесь разница по сравнению с динамикой евро к доллару небольшая, а держать деньги в этих всё-таки экзотических для россиян валютах не очень выгодно из-за высоких комиссий», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее эксперты делая прогноз по рублю, предположили, что курсу национальной валюты ничего не угрожает. В частности, Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» напомнив, что доллар уже несколько дней незначительно, но всё-таки снижается, заявила, что в самое ближайшее время пара доллар-рубль возьмёт психологически важный уровень поддержки – 72,70. А при его пробое устремится к ещё более важному уровню в 72,50.

«Основным фактором поддержки рубля является глобальный интерес со стороны инвесторов к рисковым активам. Если же говорить о паре евро-рубль, то мы видим её в диапазоне 86,00-88,00», – считает Бодрова.

Оптимистично настроен относительно перспектив рубля и Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер». Он подчеркнул, что начиная с 26 августа национальная валюта устойчиво укрепляется к доллару.

Как считает эксперт, этому способствует ослабление бюджетного правила за счёт соцвыплат ряду категорий российских граждан. В частности, речь идёт о единовременных выплатах пенсионерам. Средства для этого резервировались во внебюджетных фондах, что не стало нагрузкой для госбюджета и фактически поддержало курсовую динамику.