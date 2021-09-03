Нефть влила в рубль пять порций оптимизма

Российская валюта 3 сентября открыла торги с 72,87 руб., и торговалась затем в первые часы в узком диапазоне 72,82-72,93. Евро в то же время подорожал на 6,3 копейки, до 86,4 рубля, но это объяснялось не слабостью «россиянина», а силой евро, который уверенно рос на Forex. Накануне, в четверг рубль завершил торги на Московской бирже ростом по отношению к американской валюте. Курс доллара в 19:00 мск составил 72,84 руб. – на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Сегодня р

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Что касается собственно рубля, то сильной поддержкой для него стали цены на нефть. Сорт Brent вырос в цене на 2%, до 73 долларов за баррель. Поддержку рынку сырья продолжают оказывать данные, указавшие на резкое уменьшение запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,17 млн баррелей, до 425,4 млн, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти всего на 2,5 млн баррелей.

Рубль в последние дни неплохо укрепился, констатирует старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Это связано с хорошим биржевым аппетитом к риску и высокими – даже с учетом коррекции – ценами на нефть. Пока нет данных о том, какие объемы валюты Минфин будет выкупать в новом отчётном периоде, но вполне возможно, что такие же высокие. К ним рынок уже приспособился и не реагирует, отмечает Бодрова.

В ближайшее время, полагает она, внимание инвесторов будет обращено на действия Центробанка: впереди заседание и решение по ключевой ставке, которую, скорее всего, поднимут на 25 базисных пунктов, несмотря на инфляцию. Ужесточение монетарной политики уже заложено в котировки пар доллар/рубль и евро/евро, поэтому вероятный диапазон колебаний по доллару на ближайшее время - 72,50-74 руб., по евро - 86-88 руб., считает Бодрова.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, в свою очередь, полагает, что сейчас основной рыночный барометр для рубля не нефть, как многие привыкли, а американский индекс широкого рынка S&P 500. Чем выше закрываются биржевые торги на Уолл-Стрит, тем более потенциально благоприятным может быть утренний старт торгов по российской валюте, поскольку в этом случае международные инвесторы имеют возможность ассигновать более заметные суммы на вложения в развивающиеся экономики, включая и российские активы. Вчерашний день по S&P 500 завершился на отметке 4536,95 пункта, что всего на 8 пунктов ниже показанного в ходе той же сессии нового абсолютного исторического максимума 4544,58 пункта.

На таком внешнем фоне неудивительно, отмечает Розман, что и российская валюта открыла сегодняшние торги по 72,87 руб. и торговалась затем в первые часы в узком диапазоне 72,82-72,93 руб, который весь располагается пока ниже знакового уровня в 73 руб. Таким образом, рубль удержал все достижения текущей недели, которая начиналась 30 августа на уровне 73,59 руб. Если эти достижения удастся закрепить и в ходе дальнейших торгов до конца дня, что выглядит довольно вероятно, то нынешняя неделя имеет шанс стать лучшей для рубля с начала лета по динамике.

Однако более существенное продвижение курса доллара вниз в начале следующей недели или до конца сентября всё же может быть затруднено, считает Розман. Повторение максимальных для российской валюты котировок в 71,56 руб., достигнутых 11 июня на оптимизме в преддверии женевского саммита Путина и Байдена, выглядело бы в настоящий момент избыточным. Цены на многие металлы, являющиеся важными статьями российского экспорта, сейчас всё-таки пониже, а внутренний спрос не позволяет пока более быстрыми темпами восстанавливать несырьевые сегменты экономики, ориентированные на внутренний потребительский рынок.

В то же время финансовые условия для инвестиций в долговые бумаги Минфина по-прежнему выглядят привлекательными, обеспечивая стране стабильный уровень притока капитала, отмечает эксперт. На недавних торгах 1 сентября аукцион показал спрос на новый выпуск 10-летних облигаций на уровне около 137 млрд руб., хотя Минфин планировал разместить (и разместил) сумму вдвое меньшую. Доходность ОФЗ в ходе аукциона вновь составила более 7% годовых, что обеспечивает интерес как внутренних, так и зарубежных инвесторов, который вероятно сохранится примерно на том же уровне – если не возрастет – и в оставшиеся недели сентября. Поэтому как базовый сценарий в паре доллар/дубль до конца месяца стоило бы рассматривать диапазон колебаний ориентировочно от 71,8 до 74,5 руб., и диапазон от 85 до 88 руб. для пары евро/рубль, прогнозирует Александр Розман.