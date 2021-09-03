Глава «Нафтогаза» призвал ввести санкции против «Газпрома»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уверен, что санкции стран ЕС против российской компании «Газпром» станут гарантией энергетической безопасности для Киева. Также страну поддержат контракты с европейскими компаниями на транзит газа. Все эти меры, по мнению руководителя, необходимо принять в случае блокирования поставок топлива из других стран.

В настоящее время Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, который накануне после встречи с главой США Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины. Тема возникла в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2"».

«Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину», - рассказал Витренко в эфире телеканала «1+1». Руководитель отметил, что в случае отсутствия контрактов «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, что должно повлечь за собой санкции.

«Потому что это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие», - заявил Витренко. Он уверен, что лучшей гарантией энергетической безопасности Украины станут контракты с компаниями Европы.

В августе Витренко заявлял, что Киев настаивает на бронировании транзита через Украину европейскими компаниями уже осенью на длительные сроки, поскольку «просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией».

