Нефть Brent дешевеет из-за урагана «Ида»

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 3 сентября показывают слабую отрицательную динамику, передает «Интерфакс», ссылаясь на данные торгов.

Фьючерсы сорта Brent с поставками в ноябре на лондонской бирже ICE Futures к 9:59 по московскому времени потеряли в цене $0,03 (0,04%), составив $73 за баррель. Накануне стоимость сорта выросла на $1,44 (на 2%) и составила на момент закрытия $73,03 за баррель.

Ноябрьские котировки фьючерсов WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) с утра потеряли в ходе торгов $0,17 (0,24%), составив $69,82 за баррель. По итогам сессии 2 сентября котировки выросли на $1,44 (на 2%), завершив день на отметке $69,99 за баррель. Показатель, как отмечает Dow Jones Market Data, стал максимальным, начиная с 3 августа.

По мнению аналитиков Rystad Energy, рынок сдерживает постепенное возобновление работы нефтепроизводительных концернов в Мексиканском заливе после прохождения урагана «Ида». В свою очередь, сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю на 7,2 млн баррелей оказывает поддержку котировкам, сообщает MarketWatch.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что дал указание использовать стратегический запас нефти для борьбы с подорожанием топлива в стране, вызванным ураганом «Ида».