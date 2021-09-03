Опубликован рейтинг доверия Путину среди россиян

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 58,3% жителей страны, 30,5% – не одобряют. При этом 61,9% россиян доверяют Путину, недоверие президенту выразили 33,2% опрошенных, передаёт РИА Новости.

Работу главу Кабмина Михаила Мишустина, согласно данным того же опроса, одобряют 39,9% опрошенных (не одобряют 19,3%), кабмина в целом – 35,4% (не одобряют 32,4%).

Социологический опрос был проведён методом телефонного интервью с 23 по 29 августа среди 11,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны. Максимальный размер ошибки не превышает 1%.

Напомним, в июле, по данным ВЦИОМ, деятельность президента одобряли 57,2% россиян, доверяли ему 62,3%. Недоверие Путину тогда выразили 32,6% опрошенных, не одобряли деятельность главы государства 31,7%.

