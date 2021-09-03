Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в восьми регионах России

Рост заболеваемости COVID наблюдается в восьми регионах, еще в 47 субъектах РФ заболеваемость снижается, цитирует главу Роспотребнадзора Анну Попову ТАСС.

«На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста, 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз», — рассказала Попова. Она уточнила, что наиболее быстрыми темпами заболеваемость снизилась в регионах, где привились от коронавируса более 60% взрослого населения. Чиновница отмечает, что в областях, где вакцинировано менее 30% взрослых, ситуация «совсем не хороша».

«Корреляция есть. Она, собственно, и была предполагаемая, но сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он не наступает», - продолжила Попова.

Она также сообщила, что ведомство прогнозирует рост заболеваемости осенью, что связано с сезоном простуд.

Ранее российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, что срок службы одноразовой медицинской маски составляет всего 2-3 часа, после чего маску необходимо утилизировать, поскольку она несет в себе опасность для здоровья своего носителя. Медик также отметил, что в России многие граждане носят маски неделями, что четко видно по состоянию данного медицинского средства индивидуальной защиты.