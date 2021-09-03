Посол Германии в Киеве назвала препятствия для вступления Украины в НАТО

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен назвала главные препятствия, которые не позволяют пока Киеву рассчитывать на вступление в НАТО. По мнению дипломата, это вооружённый конфликт в Донбассе и наличие у Украины неподконтрольной территории, передаёт РИА Новости.
«Конфликт в Донбассе и временная оккупация Крыма являются препятствиями для вступления Украины в альянс», – подчеркнула посол.
Напомним, накануне руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил опасность для России при возможном вступлении Украины в НАТО.
По словам представителя Кремля, такое развитие событий является для нашей страны потенциально опасным. При этом он отметил, что в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз.
«Потенциально для нас это очень опасно, так как североатлантический альянс таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», – резюмировал Песков.