Посол Германии в Киеве назвала препятствия для вступления Украины в НАТО

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен назвала главные препятствия, которые не позволяют пока Киеву рассчитывать на вступление в НАТО. По мнению дипломата, это вооружённый конфликт в Донбассе и наличие у Украины неподконтрольной территории, передаёт РИА Новости.

«Конфликт в Донбассе и временная оккупация Крыма являются препятствиями для вступления Украины в альянс», – подчеркнула посол.

Напомним, накануне руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил опасность для России при возможном вступлении Украины в НАТО.

По словам представителя Кремля, такое развитие событий является для нашей страны потенциально опасным. При этом он отметил, что в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз.

«Потенциально для нас это очень опасно, так как североатлантический альянс таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», – резюмировал Песков.

