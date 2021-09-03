Прогноз погоды: россиян предупредили о климатических качелях в сентябре

Период стабильно тёплой, а порой и жаркой погоды, которая держалась в России весь август, сменился резким похолоданием. С начала сентября почти на всей территории Русской равнины стало по-осеннему холодно.

Более того в ночь на 3 сентября в Подмосковье фиксировались первые в этом осеннем сезоне заморозки и вовсе не на почве – в некоторых районах области воздух остывал до минус 1-2. Холодно было также в Москве, где рано утром на градусниках было всего плюс 2-3.

Как обещают метеорологи Гисметео, в пятницу, субботу и воскресенье в столичном регионе, а также в Ярославской и нижегородской областях ожидается усиление ветра порывами ветра 20 метров в секунду. При этом грозовой фронт протянется через всю Европейскую Россию от Тверской области до Чувашии.

Так, после аномальной жары холодный фронт уже начинает накрывать Поволжье. При этом с каждым днём температурный фон будет здесь падать. Например, в Самарской области столбики термометров вскоре рухнут до плюс 10-13, а после полуночи – до плюс 6-8. Аналогичную погоду обещают также жителям Татарстана.

Погода в центральной России. Прогноз синоптиков центра погоды «Фобос»

По прогнозу синоптиков, в первом месяце календарной осени жителей центральной части страны ждёт не только существенное похолодание, но и заметное потепление. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в предстоящие выходные и почти всю следующую неделю температурный фон будет ниже нормы сразу на 5-6 градусов.

Однако к середине сентября ожидается улучшение погоды – климатические качели возьмут обратный ход, благодаря чему среднесуточная температура воздуха вернется к норме. В Москве, Подмосковье, Ярославле, Твери и других городах Центрального федерального округа ночью потеплеет до плюс 12-13, днём – до плюс 17-18.

Тишковец подчеркнул, что на это время обычно приходится классическое бабье лето, однако только краткосрочный прогноз сможет определить, когда оно точно начнется.

Прогноз погоды на сентябрь на юге России

Резкие изменения погоды ожидаются также на юге России. Так, Краснодарский край, куда продолжают на морской отдых направляться туристы, уже сегодня заливают дожди.

При этом, по прогнозу синоптиков, в выходные на таких популярных курортах, как Геленджик, Сочи и Анапа похолодает до плюс 17-19. В ночные же часы столбики термометров и вовсе выше плюс 16 не поднимутся.

Как поясняют синоптики, климатическая обстановка на юге в ближайшие дни будет формироваться под влиянием обширного антициклонического фронта. Ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. В Туапсе и Новороссийске, прогнозируется шторм на море и сильный ветер на суши – порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

Перелом в погодной ситуации начнёт меняться ближе к серединке второй декады первого календарного месяца осени. Примерно 11-12 сентября – ожидается восстановление бархатного. По прогнозу синоптиков, 12-14 числа грозовые тучи рассеются, выглянет солнце, которое прогреет воздух на курортах Кубани до 22-26.