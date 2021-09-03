Решетников предупредил, что климатический переход может сказаться на доходах населения

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что климатический переход несет в себе риски по снижению доходов населения. Он отметил, что Россия значительно отстает от мирового климатического движения, также есть необходимость пересмотреть планы развития энергетической отрасли.

«Главный риск климатического движения – это слишком форсированный переход к зеленой экономике, которые приведет к разгону инфляции и сокращению реальных доходов населения», - поделился руководитель на Восточном экономическом форуме.

Он уточнил, что Россия пока не получила внятных ответов в ходе переговоров с западными коллегами относительно финансирования планов по углеродной нейтральности.

«В частных закрытых беседах многие говорят, «мы не понимаем, как будем этого достигать, но мы взяли на себя смелость», — отметил Решетников.

Чиновник уточнил, что только выход на низкоуглеродную металлургию приведет к подорожанию металлов на 20-40%. По мнению министра, потребители могут быть не готовы к такому скачку цен, как на само сырье, так и на продукцию, которая из него изготовляется.

«Никто не говорит сколько будет стоить зеленая экономика и кто в конечном итоге ее оплатит – а оплатит в конечном итоге все потребитель», - заявил Решетников в ходе форума. Он также посоветовал глобальному сообществу в ближайшие годы избавиться от «излишнего романтизма по поводу климатической повестки и перейти к прагматизму».

Климатический переход или «зеленый переход» — это переход на возобновляемые источники энергии для достижения углеродной нейтральности для экономики России. В конце августа Минэкономразвития подготовило обновленный проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. В документе были учтены поручения Владимира Путина по снижению вредных выбросов на показатель больший, чем в Евросоюзе.